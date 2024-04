– A vármegyei önkormányzat igen fontosnak tartja a turizmus fejlesztését, amelynek éppen egy fontos állomásán vagyunk itt Nemesnádudvaron. Azt szeretnénk, hogy a környék turizmusa, beleértve a „sváb sarok” településeit is, kiemelt célpont lenne a következő időszakban – mondta el Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat elnöke.

Festői környezetben lehet majd kerékpározni a Duna-völgyi-főcsatorna mentén

Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat

Hozzátette: ennek egyik lehetősége a turizmuson belül a kerékpárút kiépítése. Mint elhangzott: az érintetett településekkel konzorciumban megvalósuló kerékpárút része lesz az 54-es főút mellett húzódó, a vármegye közepén már meglévő, Hajós-Érsekhalma kerékpárutat köti össze az érsekhalmi földvár, a nemesnádudvari pincesor és a Duna-völgyi-főcsatorna (DVCS) partjának érintésével, a Sükösd mellett futó EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárúttal, mely hozzájárul a térség turizmusához kapcsolódó programlehetőségek szélesítéséhez.

Rideg László beszélt arról is, hogy újdonságot jelent majd, hogy nem az 54-es számú főút mentén épül az új kerékpáros útszakasz, hanem „leviszik a természet közelébe”, hiszen a kerékpárosok is sokkal jobban örülnek annak, ha nem egy főút mentén kell tekerniük. – Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép útszakasz lesz – tette hozzá a közgyűlés elnöke.

Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője kifejtette: a vármegye déli részén nagyon büszkék arra a természeti környezetre, ami körülveszi Bácskát. – Megtanultuk ezt tisztelni és szeretünk is itt élni – hangsúlyozta a politikus, aki úgy fogalmazott, hogy aki egyszer látja ezt a tájat, és megtapasztalja a méltán híres a bácskai vendégszeretetet, az visszatér oda és elhozza barátait, családját, kollégáit. – Azt is tudjuk, ahhoz hogy ki tudjuk használni ezt az adottságot, az idegenforgalmi infrastruktúrát ki kell építeni, hogy legyen miért idejönni – fogalmazott Zsigó Róbert, aki úgy vélekedett, hogy a leendő fejlesztés gazdasági szempontból is nagyon fontos és megélénkülhetnek a kapcsolódó szolgáltatások is.

A bor- és gasztroturizmus is fejlődhet a régióban

A konzorciumban szereplő települések polgármesterei is bíznak a kerékpárút pozitív hatásaiban, ami által a régióban tovább fejlődhet a bor- és gasztroturizmus is. Valamennyi település rendelkezik olyan kulturális- és természeti értékkel, melyek vonzók lehetnek a turisták számára. A beruházás egyébként mindhárom érintett település lakosságának körében is népszerű. Bekő Csaba, Érsekhalma polgármestere arról beszélt, hogy a tervezett kerékpárút nem csak a településeket, hanem a térségi látnivalókat, értékeket is összeköti. Sükösdön is számos látnivaló várja a turistákat és a környékbeli lakosokat is, hiszen számukra is épül a kerékpárút – emelte ki Tamás Márta polgármester.

Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat

– A tőzegtavaink közelében található Magyarország legnagyobb partifecske kolóniája. A gazdag programkínálatot felvonultató tájházunkhoz pedig a kerékpárút-hálózathoz kapcsolódó, jövőre megépülő belterületi kerékpárúton vagy akár vízi úton is el lehet majd jutni – tette hozzá. Kovács István, Nemesnádudvar polgármester a turisztikai előnyök mellett azt hangsúlyozta, hogy egyedülálló természeti környezetben vezet a tervezett kerékpárút. – Azt szeretnénk, ha a Sükösd és Érsekhalma közötti szakasz egy alternatív gyalogos túraútvonal is legyen egyben, és erre már van ígéretünk is a Kéktúra Egyesülettől. Arra számítunk, hogy ez a fejlesztés a térségi horgászturizmust és a borturizmust is fel fogja lendíteni – mondta a polgármester, hozzátéve, hogy a tervek szintjén már az is felmerült, hogy a kerékpárút-hálózat további fejlesztése során össze lehetne kötni a Hajós-Bajai és a Szekszárdi borvidéket.