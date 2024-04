– Egyesületünk határjáró programja 2019-ben indult. Őseink lábnyomában címmel hirdettük meg rendezvényünket, ehhez hűen az 1745-ben kialakult és kijelölt határokat jártuk és járjuk végig. Útvonalunkat az Országos Levéltárból kikért térképek alapján terveztük meg. Az első határbejárás alkalmával a Kunbaracs, Kerekegyháza, Lajosmizse és a Kerekegyháza, Kecskemét–Hetényegyháza, Lajosmizse szakaszt jártuk végig, majd a Kerekegyháza–Kunbaracs–Kunadacs–Lajosmizse határ szakaszai kerültek sorra. Ezúttal az 1788. május 6-ai határjárás programját követjük. Akkor Baracs társközössége, Jászberény város elöljárósága és a Jászladányi birtokközösség tagjai barangolták be a területet. Az elődeink által kijelölt nyomvonalon nagyon sok helyen megtalálhatóak még a régi határjelek is. A köztes pontoknál újonnan felállított határjeleket keresünk fel és közös akarattal jelöljük meg azokat együttesen. Utunk során megismerkedünk a felkeresett tájegységek történetével, elnevezéseivel – fogalmazott Bodor József.

A túrázók megismerkedtek a régi fölmérő eszközökkel is

Fotó: Gulyás Sándor

A rendezvény vendége volt Kiss Gábor jászkapitány, ami azért volt különleges, mert utoljára kerekegyházi rendezvényen regnáló jászkapitány 1862-ben, vagyis 162 éve volt jelen.

– Kerekegyháza egyharmadát 1745-ben Jászárokszállás váltotta meg. Ez a lépés nemcsak a határok átrajzolását jelentette, hanem a közösség összetartozásának megerősítését is szolgálta. A redempció függetlenségünk és a szabadságunk szimbóluma, amit büszkén kell őriznünk és ápolnunk. A határjárás nemcsak határaink fizikai bejárást jelenti, ez egy olyan esemény, ami lehetőséget biztosít arra, hogy összekössön minket a múltunkkal a jelenünkkel és jövőnkkel. A rendezvény erősíti közösségünk identitás tudatát, és összetartozását is – hangsúlyozta Kiss Gábor Jászkapitány.

Dr. Kelemen Márk Kerekegyháza polgármestere a határkövek szerepét és jelentőségét emelte ki beszédében. – A határ nem csak birtokot, hanem kötelességet is jelent. A határkövek az egymás iránti tisztelet, megbecsülés és az összetartozás jelképei. Ezek a kövek a jövőbe mutató, a közös együttműködés reményét is szimbolizálják. Kívánom, hogy a jövőben is legyen ez így – fogalmazott dr. Kelemen Márk.