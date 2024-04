A nemzetközileg is kimagasló világkongresszusra négy kontinens 50 országából érkeztek kutatók, előadók. A konferencia résztvevői 77 szekció különböző tematikájú előadásai közül választhatnak, melyhez 300 prezentáció készült a négy napon át zajló eseményre.

Balról-jobbra: Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere, Neumann János Egyetem rektora, Dr. habil Fülöp Tamás, dr. Kárpáti József, a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja és RSAI elnöke, Hans Westlund

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A sajtótájékoztatón dr. Kárpáti József, a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja, a helyi szervező bizottság társelnökeként kiemelte, hogy a tudományterület feladata a különböző földrajzi régiók között a politikai, társadalmi és gazdasági különbözőségek csökkentése. Kecskemét pedig azért is jó helyszín, mert az egyéni és az intézményi együttműködésre ez a város kiválóan alkalmas.

A Nemzetközi Regionális Tudományi Társaság (RSAI) elnöke, Hans Westlund hangsúlyozta: már a rendezvény első napján kiderült, hogy jó döntés volt újra Európába, ezen belül Kecskemétre hozni a konferenciát. Az elmúlt évek rendezvényei közül a kecskemétit biztosan a szívükbe zárják, hiszen a konferencia szakmai elvárásainak maximális biztosításán túl a helyi szervezők számos kísérő programmal és példátlan szívélyes fogadtatással várták az ideérkezőket.

Nagy feladat a laikusok számára kamatoztatni a tudomány eredményeit

A Neumann János Egyetem rektora, dr. habil Fülöp Tamás örömét fejezte ki, hogy ilyen nagy világrendezvényt sikerült megszervezniük. Néhány napra a regionális tudományok nemzetközi fővárosává váltak. A most megszerzett tapasztalatok további hasonló nemzetközi rendezvényjogok megszerzésére ösztönzik az intézményt. A tudományos társadalom számára nagy kihívást jelent az, hogy a multidiszciplináris eredményeket miként tudja a laikus közönség számára kamatoztatni. Az egyetemi vezető úgy fogalmazott, hogy társadalmasítani kell a tudományos eredményeket. A nemzetközi konferenciákon való jelenlét pedig a hallgatók számára is egy olyan inspiráló környezetet eredményez, amely ösztönzőleg hat arra, hogy a fiatal szakemberek nemzetközi irányba mozduljanak, idegen nyelven is előadjanak. Mindezek mellett a kollégáit is ösztönözte a részvételre.

Jó párosítás a Neumann János Egyetem és Kecskemét

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere először köszönetet mondott a rendezvény másik fő szervezőjének, dr. Forman Balázsnak, aki hitt abban, hogy az egyetem és a város képes együtt megrendezni a világkonferenciát. A polgármester beszéde további részében úgy fogalmazott: Kecskemét és a Neumann János Egyetem azért is jó párosítás, mert az, amit a tudomány kutat és amit eredményekkel alátámaszt, a gyakorlatban is felmutatható a városban. Kecskemét tehát hitelesíti a tudományos tézisek eredményeit. A város mezőgazdasága, az ipara, a kultúrája révén ma már világhírű.

Ebbe a sorba lépett be a Neumann János Egyetem, mert az intézmény műszaki tudományterülete mellett már a gazdaságtudományi képzésével is viszi a város világhírét. Megjegyezte: a fenntarthatósági tematikájú RSAI Világkongresszus is azt üzeni, hogy a természetet tisztelni kell. Ennek apropóján a polgármester egy barack facsemetét is magával hozott a sajtótájékoztatóra, mely szimbolizálta Kecskemét múltját, jelenét. Hangsúlyozta, hogy érdemes figyelmet szentelni arra a tényre, hogy a kaliforniai Szilícium-völgy a technológiai fejlődés előtt egy mezőgazdasági célokra használt régió volt, ahol gyümölcsfák, elsősorban sárgabarack- és szilvafák nőttek. Nem volt sok nevezetes helyi intézmény, a kivételt a Stanford Egyetem jelentette. A város számára mindig van jó példa, mert Kecskemét a jövőbe tekint, egyetemet épít és tiszteli a természetet. Végül hozzátette: ahogyan a világkonferencián is megfogalmazták „Globálisan gondolkodjunk, lokálisan cselekedjünk!” Ennek jegyében dolgoznak Kecskeméten is.

A 14. RSAI Világkongresszus április 11-ig várja az érdeklődőket, a tudományos előadások mellett több egyedi kulturális rendezvénnyel is.