Gyenes István, Pista bácsi Kecskemét legrégebbi kertészetét, az 1929-ben alapított Gyenes Kertészetet vezeti, míg Hegedűs Ágoston, vagy ahogy mindenki hívja, Guszti bácsi, pedig sok más mellett csodálatos rózsáiról is széles körben ismert: nevéhez fűződik a Katona József Gimnáziummal szemben található kecskeméti Rózsakert létrehozása, de az ő szárazságtűrő rózsái pompáznak Kecskemét főterén is, melyből a közelmúltban is több száz tövet ültetett a város. Nem csak a neves kertészek, hanem a közösség ünnepéről is szólt az alkalom, hiszen családi napra várták a Széchenyiváros lakóit.

Gyenes Istvánt és Hegedűs Ágostont köszöntötték

Fotó: Horváth Péter

A szervező Széchenyivárosért Egyesület elnöke, Laczkó-Zsámboki Angéla elmondta, hogy az egyesülettel elkezdték a Zöldebb Széchenyiváros roadshow-t, melynek 16 állomása is lesz az elkövetkezendőkben. Mint ahogy a neve is mutatja, az eseménysorozat célja, hogy a városrész lakói zöldebb, virágosabb környezetben éljenek. Az egyes állomásokon az előkertek és balkonok virágosítása lesz fókuszban, ehhez kertészeti tanácsokat ad Gyenes István és Hegedűs Ágoston, valamint virággal és földdel is támogatják a törekvést a kertészek. Az eseményen a kertészkedés és a jó beszélgetés mellett ebéddel is megvendégelték a jelenlévőket.

A nagynevű kertészeket köszöntő Szemereyné Pataki Klaudia méltatta az ünnepeltek munkáját, életművét, kiemelve, hogy mindketten nagyon sokat tesznek a város szépüléséért, gondoskodnak arról, hogy a közösség színpompás környezetben éljen Kecskeméten. A polgármester kiemelte, hogy részvételével is szerette volna megköszönni azt, amit ők ketten a kecskemétiekért tesznek.

Szemereyné Pataki Klaudia arról is beszélt, hogy épp a mikroközösségek újjáéledését láthatjuk Kecskeméten, hála a város és a civilek közösségépítő munkájának. Az itt élők részéről is egyre nagyobb az igény erre, csakúgy, mint a gyermekprogramokra, amiből mind több van a megyeszékhelyen. És természetesen a közösséget szolgálja a széchenyivárosi közösségi kert is - csakúgy, mint a város többi ilyen kertje -, amit elsőként hoztak létre. Azóta pedig szó szerint és átvitt értelemben is virágzik, nagyon népszerű a városrészben élők körében. Szemereyné Pataki Klaudia kitért arra, hogy a több városrészben is működő közösségi kertek jelentősége megnő a klímaváltozás eredményeképp, hiszen minden zöldfelület a káros folyamat következményei ellen hat. Ezért ültet a város több tízezer tő virágot és szárazságtűrő növényt, és emiatt zöldítik a körforgalmakat is Kecskeméten.