A drámaíróról Kecskeméten a róla elnevezett emlékházban az esős idő ellenére is összegyűltek az őt tisztelők. Az emlékező ünnepségen Ádám András helytörténeti kutató Katona József Az Andal című versét szavalta el, majd beszédet mondott Székelyné Kőrösi Ilona történész, etnográfus, aki Katona életének legmeghatározóbb pillanatairól mesélt, ugyanakkor halála körülményeiről is beszámolt. Kecskemét elismert szülöttjének mindössze 38 év adatott, de emlékét és munkásságát napjainkban is őrizzük és ápoljuk.

Katona József halálának 194. évfordulóján emlékeztek a kecskemétiek a város egyik legkiemelkedőbb szülöttjéről

Fotó: Orosz Fanni