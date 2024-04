Kárpáti Rita, nagy lelkesedéssel vágott neki új munkájának. Örömmel vállalta a felkérést, abban bízik, hogy az elmúlt évtizedek alatt szerzett tapasztalatait jól tudja majd kamatoztatni a látogatóközpont működtetése során.

Kárpáti Rita nagy örömmel vállalta az Aranymonostor vezetését

Fotó: Vajda Piroska

Kárpáti Ritáról megtudtuk, öt évvel ezelőtt a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat turisztikai menedzsereként dolgozott. Egyik fő feladata volt, hogy az Utazás Kiállításra – melynek díszvendége Bács-Kiskun vármegye volt – összefogja és bemutassa a vármegye turisztikai attrakcióit, többek között Bugac értékeit. Ekkor figyelt fel munkásságára a bugaci polgármester, Szabó László, aki ezután folyamatosan figyelemmel kísérte Rita munkáját. Ez alapján kérték fel az Aranymonostor Látogatóközpont vezetésére.

Kárpáti Ritának szakirányú végzettsége is van a feladathoz: Pécsre járt turisztikai középiskolába, majd Veszprémben turisztikai közgazdászként diplomázott és később külkereskedelmi közgazdász diplomát is szerzett. Németül, angolul felsőfokon, spanyolul középfokon beszél.

Rita egyébként Szigetvárról származik, a szerelem hozta az Alföldre, amit hamar megkedvelt és az otthonának választott. Hosszú út vezetett azonban idáig. Férjét, Turcsányi Zoltánt Ausztráliában ismerte meg. Mindketten kalandvágyból utaztak a kenguruk földjére, ahonnan már együtt jöttek haza. Budapesten kezdték közös életüket, mivel azonban Zoltán a fővárosban nem tudott hódolni hobbijának, a solymászatnak, és Rita is inkább természetközeli életre vágyott, Félegyházára, férje szülővárosába költöztek. Később a városból is elköltöztek. Az már csak véletlen, hogy tanyájuk a látogatóközpont közelében van.

De visszatérve még Rita szakmai életútjára, hazaköltözésük után egy ausztriai cégnek dolgozott tolmácsként és projektmenedzserként. Munkája okán sokat utazott a környező országokban. Gyermekei születése után hagyott fel az utazásokkal, férjével közösen létrehozták a Natura Hungarica Alapítványt, melynek keretén belül számtalan környezetvédelemmel kapcsolatos szemléletformáló programot szerveztek. Az alapítvány másik fő célkitűzése a fiatalok támogatása, ezért ifjúságsegítő és ifjúságvédelmi programokat is szerveztek a félegyházi és környékbeli fiataloknak. Több nemzetközi projektbe is bekapcsolódtak az ifjúságsegítés, fenntarthatóság, kirekesztés elleni fellépés és egyéb témákban.

Kárpáti Rita úgy érzi, hogy az alapítvány irányítása során szerzett tapasztalatait nagyon jól tudja majd kamatoztani a látogatóközpont irányítása során. Rengeteg ötlete, terve van arra vonatkozóan, hogyan töltse meg élettel a létesítményt, amely azon túl, hogy egyedülálló időutazásra hívja a látogatókat, számtalan lehetőséget kínál egyéb programok megvalósítására.

Bekapcsolódnának a duális képzésbe gyakorlati helyként

Tervei között szerepel, hogy a látogatóközpont oktatási intézményként is funkcionál majd, ahol középiskolák duális képzésébe bekapcsolódva gyakorlati helyet biztosítanak a turisztikai képzésben résztvevő diákoknak. Ugyanakkor az Aranymonostor módszertani központként is működik majd, ahol nonformális, kötetlenebb tanulási módszerekkel tanulhatnak gyerekek és felnőttek egyaránt.

Az iskolásoknak lehetőséget biztosítanak arra, hogy rendhagyó történelem, hittan, honismereti és technika órák keretében ismerkedjenek a Bugac határában feltárt Árpád-kori monostor, kereskedelmi központ életével.

A félegyházi diákok akár kerékpártúra keretében is meglátogathatják az Aranymonstort, de busszal is könnyen megközelíthető lesz, hamarosan ugyanis menetrend szerinti buszmegálló is lesz a látogatóközpont előtt.

Több órát is el lehet tölteni az Aranymonostorban

Az igazgató elmondta, a hozzájuk érkező vendégeknek 2-3 órás programot kínálnak az élményfilm, a virtuális kaland, a kiállítás, majd a jelenleg is zajló ásatás megtekintésével. Ezek után szívesen ajánlják a látogatók figyelmébe a Bugaci Puszta, a Kiskunsági Nemzeti Park látnivalóit és a Karikás Csárda ételeit. Kölcsönös együttműködésre törekednek ugyanis a helyi, a környékbeli és a vármegyei turisztikai attrakciókkal.

Kárpáti Rita örömmel számolt be arról, hogy a megnyitás óta mozgalmasan teltek a napok a látogatóközpontban, ahová családok, kisebb-nagyobb közösségek, de még egy zarándok csoport is érkezett, sőt egy születésnapi fogadást is tartottak náluk. A központ panoráma termét ugyanis bérbe adják különleges eseményekre.

Azt is megtudtuk, hogy az ásatás március 18-tól újra elindult, így a látogatóknak lehetőségük van arra is, hogy bepillantást nyerjenek a régészek munkájába – összegezte az igazgató.