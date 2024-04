Huszonnyolcadik alkalommal rendeztek Kiskőrösön nemzetközi kadarka borversenyt. Hatvannégy borral neveztek a hazai és a külföldi borászok.

Magyarországról az Egri-, a Szekszárdi-, a Hajós-Bajai-, a Kunsági-, a Villányi-, a Pécsi Borvidékről küldték el a legjobb boraikat a pincészetek. Ezek mellett Bulgáriából, Szlovákiából és Szerbiából is érkeztek tételek. Három bizottság és egy csúcsbizottság értékelte a nedűket. Az idei verseny főrendezője a település elöljárósága volt, emellett a helyi borlovagrend, illetve a Petőfi középiskola leendő borász diákjai és tanárai is besegítettek a munkába.

Domonyi László polgármester üdvözölte a neves borászokból álló vendégsereget, illetve Feldman Zsolt agrárminisztériumi államtitkárt, aki nagyon fontos információkat osztott meg a hallgatósággal.

Domonyi László hangsúlyozta: a kadarka borverseny azért is fontos, hogy magát az egykor óriási presztizsnek örvendő szőlőt, bort életben tartsák. Egykor a vörösbor szinonimája volt idehaza a kadarka, amelynek a termőterülete mára sajnos lecsökkent. Egyedi, gyönyörű bora van a kadarkának, amelyet meg kell ismertetni a fiatalokkal. Sajnos a borfogyasztás csökkent idehaza, ezért is kell a most, a borokkal ismerkedő fiatalokkal megkedveltetni például a kadarkát. A szőlőtermesztés és bortermelés olyan ősi kultúra, amelyet meg kell óvni. Kiskőrös a szőlőnek köszönheti ahol most tart, ezért is fontos megőrizni ennek a borversenynek a presztizsét, fogalmazott Domonyi László polgármester.

Majd Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az elnöke vette át a szót, aki azt hangsúlyozta, hogy meg kell őrizni a klasszikus magyar fajta borokat, a szívügye ez a bor. Soltvadkerten és szerencsére Kiskőrösön is készítenek ilyen borokat.

Az elnök után Feldman Zsolt agrárminisztériumi államtitkár köszöntötte a résztvevőket. Ő az idén kiírt, illetve kiírásra váró pályázatokról is beszélt. Elmondta, hogy több mint 10,8 milliárd forint áll rendelkezésre 2027-ig a borászati üzemek technológiai fejlesztésére a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott ágazati támogatásai között. A gépek és technológiák beszerzését támogató konstrukcióra április 8-tól nyújtható be támogatási kérelem. Felddman Zsolt kiemelte, a kihívások mellett az idei év sok lehetőséget is teremthet az ágazatnak, így a Kunsági Borvidék szőlészeinek és borászainak is. A zsűri péntek délután hirdetett végeredményt. A különdíjasok listáját közöljük.

A zsűri által kiosztott különdíjak: Külön díjak Bortermelő település, borvidék I. Legszebb Kadarka Kadarka Nagydíj Halmosi Pincészet Szekszárd Nagyaranyérmes Kadarka pezsgő Szentpéteri Borpince Kiskőrös II. Legszebb Kadarka M.R. Vinogradi Szabadkai-Horgosi Homokvidék III. Legszebb Kadarka Jekl Pincészet Villány Ördögárok Legszebb Kiskőrösi Kadarka Vass Borászat Kiskőrös Legszebb siller cuvée Kiskőrösi Petőfi Sándor Ev. Iskola Kiskőrös Legjobban szereplő Kiskőrösi hegyközségi tag István Borház Kiskőrös Legsikeresebb borász tanuló Ba Amina Kiskőrös Kunsági Borvid. Hegyközségi Tan. különdíja Kamondy Csaba Kunsági Borvidék Legszebb cuvée bor Schiebert Borászat Szekszárd Legjobb Kadarka Sillerbor Halmosi Pincészet Szekszárd

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.