A diákokat Görög Anita, az önkormányzat kulturális referense, a könyv egyik szerzője köszöntötte, majd röviden a jubileumi kötet megvalósításáról beszélt. Elmondta, az ünnepi kötet megalkotásán nagyon sokan dolgoztak, de elsősorban Rosta Ferenc, alpolgármester, illetve Nagy Ferenc, grafikus segítették. Elhangzott, hogy a jubileumi képeskönyvet lapozgatva megismerhetik a diákok a város nevezetességeit, a városrészeket, a pihenőparkokat, a külterületeket. Bepillantást nyerhetnek Kiskunfélegyháza sokszínű kulturális életébe, jeles ünnepeibe. Megismerhetik a város díszpolgárait, sportolóit, művészeti. De képet kaphatnak a város gazdaságáról is. Ugyanakkor megtudhatják azt is, miért is kapta Félegyháza az iskolaváros elnevezést.

A könyvek ünnepélyes átadását pénteken tartották a városháza dísztermében, ahová a minden félegyházi középiskolából a legkiválóbb diákokból álló öt fős delegáció kapott meghívást

Fotó: Vajda Piroska

A könyvek átadása előtt Csányi József, polgármester is szólt a diákokhoz. Arról beszélt, milyen szerencsések Félegyháza polgárai, mert részesei lehetnek ennek a jubileumi évfordulónak. Idén azt ünneplik, hogy 250 éve kapta meg mezővárosi rangját Félegyháza Mária Terézia királynőtől. A városvezető arról is beszélt a végzős diákoknak, hogy ők jelentik a város jövőjét. Mint mondta, lehet, hogy köztük van a jövő polgármestere is. Arra kérte a diákokat, hogy bárhová is sodorja őket az élet legyenek büszkék szülővárosukra, arra, hogy félegyháziak.