Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy a közelmúltban megnyílt a Kölyökdomb játszótér a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban, melyet több forrás bevonásával épített az önkormányzat. A polgármester kiemelte, hogy a családok által várakozással övezett játszótér megépítése összefogás eredménye. A Rotary Club kereste meg korábban az önkormányzatot, mert pályázati lehetőségük volt olyan integrált játszótér létesítésére, ahol a fogyatékkal élő és az ép gyermekek számára is találhatók játszóelemek. Ehhez csatlakozott az Élethinta Alapítvány, és közösen az önkormányzattal szakmai programot dolgoztak ki. A játszótér így pályázati forrásból és a város költségvetési támogatásából épült meg, amiben a Szabadidőközpont fenntartója, a Hírös Sport Nonprofit Kft. fő szakmai partnerként vett részt. A polgármester hangsúlyozta, hogy egyre nagyobb szükség van az újabb és újabb játszófelületekre városszerte, ezt a születésszám is indokolja – mondta el a polgármester.

Nagy ütemben létesülnek játszóterek Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy városszerte 12 helyszínen új játszóteret épített az önkormányzat, és további 12 helyszínen kiegészítették, átépítették és felújították a játékszereket. A polgármester az összefogást hangsúlyozta, hiszen civil szervezetekkel és a helyi közösségekkel együtt építettek sok játszóteret: ilyen például Kadafalva, Katonatelep, vagy a Kiskertváros, ahol a lakók nagyban közreműködtek a játszóelemek kiválasztásában és a kivitelezésben is, így olyan elemeket szereztek be az önkormányzat támogatásával, amire a közösségnek szüksége van.

Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy több helyszínen jelenleg is játszótér építés zajlik. A Rudolf kert környezetében építenek egy új közösségi és játszókertet, ahol az egyik lovarda épületében létesítenek lesz egy fedett részt, ahol görkorcsolya pálya is lesz. Mellette a parkot lépésről lépésre egészítik ki játékokkal. A Kiskertvárosba is érkeznek a játszóelemek, és az ottani játszóteret májusban adják át, valamint Hetényegyházán is zajlanak a munkálatok.

Az április 2-i autizmus világnapjával kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy kedden ez alkalomból este 18 és 21 óra között a városházát világítják meg kék fénnyel, az autizmus színével.

Szemereyné Pataki Klaudia kiemelte, hogy kiváló szakmai csapat működik már 30 éve Kecskeméten az autizmus ellátás területén, és átfogó, teljes ellátási hálózatot épített ki a város az óvodától az iskolai ellátáson keresztül a felnőtt ellátásig.

Öt éve, 2019-ben adták át a Csodabogár felnőtt ellátó intézményt, ami akkor önkormányzati támogatásból valósult meg, első ilyen intézményként az országban. Ezt nagyon várták már a hozzátartozók, mert az óvodában és az iskolában megoldott az ellátás, de amikor kikerülnek a közoktatás rendszeréből, akkor az autizmussal élő felnőttek enélkül nem kapnának támogatói szolgálatot, így hiánypótló szakintézményről van szó.

A polgármester arról is beszélt, hogy a világnap kapcsán április 10-én Auti sétát is szerveznek Kecskeméten, illetve április 8-ig a Világ a mi szemünkkel című kiállítás is látogatható a Hírös Agórában, ahol autizmussal élők műveit tekinthetik meg az érdeklődők.

