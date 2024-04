– A Jakabszállási Népfőiskola 1993-ban alakult azzal a céllal, hogy egy nyitott képzési lehetőséget biztosítsunk a településen élők számára. A hallgatóság a már meglévő ismereteit bővítse, ezáltal tájékozottabbá váljon. A több mint 30 év alatt szakképzett, magasan jegyzett előadók számos esetben elkalauzoltak bennünket a tudomány és a kultúra színes világába – mondta az elején Szabó Mihály, majd visszatekintett a most zárult évad utolsó előadásaira, melyeknek a polgármesteri hivatal épületének előadóterme adott helyet.

Szabó Mihály

Fotó: Sebestyén Hajnalka

– Dr. Csupor Dezső a Szegedi Tudományegyetem intézményvezető egyetemi tanára a gyógynövények hasznairól és kockázatairól tartott egy rendkívül érdekes előadást. A fontosabb gyógynövények felhasználási lehetőségein kívül ismertetett gyógynövényekkel kapcsolatos tévhiteket is. Előadásának fő üzenete szerint a gyógynövények az egészség megőrzésnek fontos eszközei lehetnek, amennyiben ezeket szakszerűen alkalmazzák. A népi gyógyászat számos, a modern gyógyászatban is használt gyógynövény forrása, és a gyógyszerkutatásban is hasznosítják ezek hatóanyagait. Az előadás nagy érdeklődés, teltház mellett zajlott le – elevenítette fel a rendezvényt.

A Jakabszállási Népfőiskola munkáját segíti a Lakiteleki Népfőiskola is, nagyon jó kapcsolatot ápolnak.

– A Lakiteleki Népfőiskola a külhoni és hazai magyar értéktár értékfeltáró programja lehetőséget adott arra, hogy filmvetítés keretében több kollégium munkáját is bemutathattuk.

A hallgatóság nagy figyelemmel kísérte a Kárpát-medence magyar lakta településen élők hétköznapjait, szülőhazájukhoz való kötődésüket. Háromszék-Orbaszék, Szerémség-Vajdaság, Ipolyság-palóc magyar falvak az Alsó-Ipoly mentén. Összehasonlításként megismerhettük a Nagykunságban, Mosonban, Nyírségben, Nyírségi Bokor tanyákban élők hétköznapjait, szokásait, történelmi hagyományait. Lehetőség nyílt arra, hogy filmvetítés kapcsán bemutathassuk Kecskemét városát és környékét, valamint a Lakiteleki Népfőiskolát – részletezte Szabó Mihály, majd még egy programot megemlített.

– Az idei évadban a Jakabszállási Népfőiskolán megemlékeztünk a Don-kanyari eseményekről, a II. világháború hőseiről és áldozatairól a római katolikus templomban, ahol Német Péter történelmi szakos tanár tartott érdekes előadást. Nagy elismerésben részesültünk, hogy a szentmise keretében megemlékeztünk az elhunyt képviselőkről, egyháztanács tagokról. A szentmisét Dr. Kocsis Imre tanszékvezető egyetemi tanár, Jakabszállás szülöttje celebrálta – sorolta tovább Szabó Mihály, végül összegezte az idei évadot.

Fotó: Sebestyén Hajnalka

– A megtartott 14-15 előadás, valamint a szakmai kirándulásunk nagy látogatottságnak örvendtek, alkalmanként 45-50 fő, a záró előadáson pedig 120 fő vett részt. A népfőiskola eredményes működéséhez mindig számos támogató hozzájárult, akik kiadványokkal, termékekkel, ingyenes előadásokkal segítik működésünket. Ki kell emelnem Bazsó Ritának, az Univer Product Zrt. marketing igazgatójának előadását és termékbemutatóját, mely az Univer 75 éves tevékenységéről szólt. Zárógondolata a következő volt: az Univer volt, van és lesz. Az én zárógondolatom az, hogy a Jakabszállási Népfőiskola továbbra is lesz. A hallgatóság megerősített abban, hogy ezt a munkát tovább kell folytatni, mert ez a forma Jakabszállás közművelődésének egyik fontos szelete. A helyi szervezők mellett továbbra is számítok a Lakiteleki Népfőiskola támogatására, amelyet eddig is megkaptam. Kiemelten szeretnék foglalkozni az egészségüggyel, a gasztronómiával, Bács-Kiskun vármegye nagyobb városainak bemutatásával filmvetítés keretében, író-olvasó találkozókkal, valamint fiatal tehetségek, itt született szakemberek bemutatásával, például dr. Juhász Péterrel – mondta végül Szabó Mihály.