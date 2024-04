Márciusban a kecskeméti önkormányzat finanszírozásának köszönhetően többek között mezei szil, kocsányos tölgy, sajmeggy, zselnicemeggy, mezei juhar és még kökény is került a város véderdeibe. Az új facsemetéket a Milliomodik hektár emlékerdőben, az Izsáki úti-, a Katonatelepi- és a Csalánosi véderdőben ültették el.

A Izsáki úti véderdő új facsemetéit együtt locsolták meg a lakosok és a szakemberek

Fotó: Lizik-Varga Katalin

– Sajnos olyan nagyfokú aszályt élünk meg már most kora tavasszal, hogy úgy értékeltük, hogy ahhoz, hogy tényleg megeredjenek ezek a csemeték, szükség van a locsolásra is – tájékoztatott Szabó Lajos, erdőmérnök, Kecskemét Megyei Jogú Város erdészeti szakirányítója. A helyi lakosság érdekelt abban, hogy ezek a véderdők kiteljesedjenek és védelmi funkciójukat ellássák – fogalmazott a szakember. Mint mondta, ezért több lakos is jelezte, hogy segít a fák locsolásában. Volt, aki kétkezi munkájával járult hozzá az öntözési akcióhoz, némelyek pedig vizet ajánlottak fel a saját kútjukból.

A szakember szerint ezek a véderdők akkor tudják ellátni a védelmi funkciójukat, ha minél diverzebbek, ehhez pedig mint mondta, többszintes és vegyes fafajokból álló erdőrészeket kell kialakítani.

Fotó: Lizik-Varga Katalin

Az erdőmérnök elmondta, hogy egy másik fontos célja is van ezeknek a faültetéseknek: hogy kedvezzenek az allergiával küzdő lakosoknak, a fehér nyár fafajokból álló véderdőket fokozatosan le szeretnék váltani. Ennek érdekében egyéb olyan őshonos lombos fafajokat ültetnek a véderdőkbe, amelyek kevésbé váltanak ki allergiás tüneteket a helyieknél.

A locsolásban a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. locsolóautóját is használták.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.