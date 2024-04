A Hülye Járás Napja ismét hatalmas sikert aratott Kecskemét főterén. Bizonyította: felnőttként is jól esik gyermekien viselkedni, viccesen, hülyén járni. Szórakoztató és felszabadító is egyben. A menethez a nézelődök közül is többen csatlakoztak.

Nagy sikert aratott a Hülye Járás Napja Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

A vidám flashmob programot a Kecskeméti Fiatalok Társasága szervezte meg idén is. Harkai György melegítette be a társaságot. A gyülekező előtt már el kezdett hülyén járni, ezzel is motiválva a nézelődőket. Ezt követte a bemelegítés, ugyanis bár vicces hülyén járni, de némileg fizikailag megerőltető.