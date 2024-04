Nagy Gabriella művelődésszervező elmondta: a költészet napjához időzítették a programot, amely a Déryné Program támogatásával valósult meg, az eseményen térítésmentesen vehettek részt a ballószögiek. Az érdeklődés óriási volt: megtelt a Faluház, sőt ennyi széket talán még sosem helyeztek el az előadó térben. Az est már bejárta az egész országot és a határon túli magyarlakta vidékeket is, és most már a ballószögiek is részesévé válhattak.

Földes László bluesénekessel, vagyis Hoboval találkozhattak a érdeklődők Ballószögön

Fotó: Beküldött fotó

A szakember idézte Hobo szavait: „József Attila műveit úgy olvasom, mint a szent könyveket, és néha, mintha a saját gondolataimat látnám leírva. Az előadással az volt a célom, hogy bevonjam és tovább gondolkodásra késztessem a nézőt”.

Hozzátette: szenvedéllyel, alázattal keltek életre a József Attila versek Hobo előadásában hol prózában, hol zenei kísérettel. Nem csupán egy művészeti élmény volt, a nézők varázs alá kerülte, József Attila – a költészet – Hobo közös, szívbemarkoló világába.

Végül megjegyezte Hobo kedvesen fogalmazott ballószögiekről és a Faluházról is: „olyan szép ez a hely, hogy elfelejteni nem lehet.” Az est végén aki szeretett volt szót válthatott Hobóval.