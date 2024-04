Hegedűs Marciról már több versenysikere kapcsán írtunk. A mostani OKTV-s eredményével is bizonyította: méltán lehet büszke rá kémia tanára, Tóth Imre, valamint a kémia labor asszisztensei, Hajdúné Dénes Julianna és Virágné Hornyák Nikolett, aki a versenyre való felkészülés során segített neki a kísérletek összeállításában. Tudása már régóta túlmutat a tananyagon. Kecskeméten mindenben segítették tehetsége kibontakozását, egy ideje azonban már Budapesten végez kutatási munkát, a HUN-REN funkcionális szerves anyagok kutatócsoportjánál. Kedvenc szakterülete a kémián belül a preparatív szerves kémia.

A Kecskeméti Református Gimnázium végzős diákja, Hegedűs Márton az OKTV-n Kémia I. kategóriában 3. helyezést ért el

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Marci a közelmúltban az ország legrangosabb hazai tanulmányi versenyén kiválóan szerepelt. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) döntőjében kémiából az I. Kategóriában harmadik helyezést ért el.

– A két írásbeli elméleti forduló után a döntőben labormunkát kaptunk. Két feladatot kellett megoldani. Számomra nem voltak nehezek, de sok mindenre kellett figyelni, így összességében bőven munkálkodott bennem az adrenalin. Jól éreztem magam a versenyen, és nagyon örülök az eredménynek, mivel ezzel is öregbíthettem az iskolámban folyó kiváló oktatási munka hírét – osztotta meg élményeit a fiatal tehetség.

Marci a sok verseny, és a budapesti kutatómunka miatt magántanrendben tanul. Hamarosan érettségizik. Kémiából és angolból már előrehozott érettségit tett. Ebben a hónapban a záróvizsgák előtt még a TUDOK verseny döntőjében bizonyíthat kutatási munkájával.

Mindeközben már nagyon készül a nyári Nemzetközi Kémiai Tornára (IchTo), melyet idén Mexikóban rendeznek meg. A versenyre a magyar csapat tagjaként utazhat ki augusztus végén. A januári országos versenyeredménye alapján válogatták be a csapatba, az első helyen. Az angol nyelven zajló verseny nem ismeretlen számára, tavaly is a magyar csapat tagja volt, akkor Grúziában mérték össze tudásukat, ahol arany érmet szereztek és ő különdíjat. Ezen verseny nehézsége leginkább abban rejlik, hogy ez egy nyílt végű problémamegoldó megmérettetés.

A jövőbeli terveit is a kémia határozza meg.

– Ősztől az ELTE TTK kémiai alapképzésén szeretném folytatni tanulmányaimat. Nagy vágyam, hogy kutató vegyész legyek, akár hazánkban, akár külföldön – jegyezte meg.

Marci széles tudással bír kémiából, gondolatai is gyakran ekörül forognak. Természetesen azért éli a mai fiatalok pezsgő életét is, ha nem is akkora elánnal mint kortársai. Szabadidejében szívesen süt-főz, melynek azért van némi kötődése a kémiához. Mivel bevallása szerint: eléggé édesszájú, így nem meglepő, hogy főként a süteményeket kedveli, és örömmel süti is meg. E téren példaképe a nagymamája, akinél Kecskeméten lakik. Szeret zenét hallgatni, a stílusválasztás hangulatfüggő. Szeret olvasni, a könyvek mellett tudományos cikkeket is szívesen forgatja.