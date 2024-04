A napokban megtartott rendezvényről a Refi kémia laborjának egyik asszisztense, Hajdúné Dénes Julianna osztott meg részleteket.

Határon túli fiatalok is kísérleteztek a kecskeméti Refi laborjában

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A Természettudományos labor keretében vendégül láthattunk helyi tehetségeket és határon túliakat is. Érkeztek gyerekek a kecskeméti Kodályból, akik mikrobiológia terén terveznek továbbtanulni, valamint a határon túlról, Csíkszeredából is köszönthettünk tanulókat. Örömünkre ők is magyar nemzetiségűek voltak, így jól beszélték az anyanyelvünket. A teljes labort berendeztük számukra. Voltak biológiai kísérletek, DNS kivonás földieperből, aminosavak vékonyréteg kromatográfiás szétválasztása, enzim működés vizsgálat. Kémiai kísérletekkel is készültünk, különböző gázok fejlesztésével és kimutatásával, forró jég kísérlettel, ami telített oldatok túlhűtését illusztrálja és sok más színes látványos tananyaghoz köthető kísérlettel. Elvégeztünk hat bemutató kísérletet is nekik, mint az alumínium termit, vagy a hidrogén oxigén durranógáz. De gyújtottunk tüzet víz alatt is, acetilénnel és klórral – részletezte a szakember, majd további érdekességeket is elmondott.

– A vendégdiákok a számukra előkészített kísérleteket nagy érdeklődéssel végezték el. Elmondásuk szerint nagyon jól érezték magukat. Vihettek magukkal ajándékba ezüsttükörrel bevont kémcsövet és kaptak a kísérletekről egy színes képekkel illusztrált rövid leírást emlékeztetőül, ha esetleg otthon szeretnének beszámolni a látottakról – tette hozzá Hajdúné Dénes Julianna.