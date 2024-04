A beszélgetés apropóját Petróczi Réka és Mormer Csilla közös kezdeményezése adta, hiszen a két lelkes környezetvédő helyi szinten is szeretne pozitív változást elindítani, illetve a Helvécia nagyközséghez tartozó Harmónia erdő területén szeretnének létrehozni egy közösségi erdőt is. – A Föld napja ideális alkalom arra, hogy határozott lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy nagyobb harmóniában éljünk a természettel – hangzott el a beszélgetés elején egy üzenet Jane Goodall-tól, a Jane Goodall Intézet igazgatójától.

Petróczi Réka és Mormer Csilla

Forrás: Rádió 1 Gong

Jane Goodall nemrégiben ünnepelte 90. születésnapját, Réka pedig elárulta, hogy egyfajta születésnapi ajándékként 90 gyümölcstermő növény elültetését gondolták ki. Csilla hangsúlyozta, hogy az erdőépítés nemcsak a környezetünk számára hasznos, de hatalmas közösségépítési ereje is van az összefogásnak, nem utolsó sorban pedig a jövő generációja számára is fontos, hogy zöld területben gazdag környezetben élhessenek.

A 90 fás erdőbővítési terv kivitelezéséhez jelenleg is lehet csatlakozni, ugyanis országos adománygyűjtést szerveztek a kezdeményezés megálmodói. Az adományozni vágyók már minimális összeggel is hozzá tudnak járulni néhány kattintás által a gyümölcsös felvirágozásához, melynek részleteiről Petróczi Réka és Mormer Csilla az alábbi felvételen számolnak be:

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.