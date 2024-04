A Rezét gőzös újra szolgálatba áll május 1-jén téli pihenése után, hogy már a nyári menetrend szerint továbbítsa a szerelvényeket Pörböly és Malomtelelő között a Gemenci Állami Erdei Vasúton. A Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központja ezen a napon a kisvasút mellett élményadó programkavalkáddal várja a természet rajongóit Pörbölyön. A kutya-ember legendás barátságát bemutató új tárlat megnyitása mellett, az interaktív állandó kiállítások és az újból megnyíló Méhészeti Gyűjtemény is várja a látogatókat. Mindemellett solymászbemutatón, lovas fogatozáson, kézműves foglalkozásokon, gemenci ügyességi játékokon, vasúttörténeti kiállításon is részt vehetnek az érdeklődők. Az egész napos rendezvényen meleg ételre vágyók számára gasztronómiai csemegével is – szarvas pörkölt csipetkével, savanyúsággal és meggyes pitével – kedveskednek a szervezők.

A Rezét gőzös újra szolgálatban

Fotó: Fotó Baricz Árpád Gemenc Zrt.

Egy legendás gemenci barátságnak állít emléket a Gemenc Kincsei kiállítás új tablója a Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központban Pörbölyön. Vitéz Beöthy-Zsigmond László huszár ezredes és Wartho nevű kutyájának története mögött felsejlik a múlt század viharos történelme is. A tabló leleplezésekor édesapja emlékét Beöthy Mária, a történelmi korszakot Topor István hadtörténész idézi fel 11 órakor.

Idén először áll szolgálatba Rezét gőzös

A vonatokon a rendezvény karszalagjával lehet utazni, nem kell külön menetjegyet váltani. Az erdőt lovasfogattal is bejárhatjuk. Ritkán adódik rá alkalom, különleges élmény lovasfogattal kirándulni az ártéri erdőben. A közel egy órás körökre a jegypénztárban lehet jelentkezni és jegyet váltani. A Légiparádé, Lóki György solymász és ügyes madarainak látványos műsora 11-től és 13 órától csodálható meg. Kiállítások, játék, szórakozás, helyi kézművestermékek vására várja egész nap a közönséget.

Újra megtekinthető a méhészeti gyűjtemény

Hosszú szünetet követően újra látogatható a kiállítás, ahol az üvegfalú kaptárukban élő méhcsaládok dolgozói már szorgosan készülnek május elsejére. A Méhészeti Gyűjteményhez az erdei vasútról Nagyrezét megállónál kell leszállni, innen egy rövid gyalogösvény vezet az épülethez. Az erdei iskola éttermében pörbölyi szarvaspörköltet készítenek csipetkével.