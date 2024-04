A szakemberektől kapott tájékoztatás szerint egy újabb lépést tettek a magasabb szintű egészségügyi mentés érdekében. A legújabb – 600 ezer forinti értékű – beszerzés keretében oxigénszaturációs mérőket, vérnyomásmérőket (manuális és monitorhoz valót), lázmérőket, fonendoszkópokat és vércukormérőket vásároltak.

Vicsek János, a kuratórium elnöke és Szabó Zoltán, a bácsalmási mentőállomás vezetője.

Fotó: Beküldött fotó

Kihangsúlyozták, hogy az alapítvány továbbra is elkötelezett amellett, hogy folyamatosan javítsa és bővítse a mentőszolgálatok felszereltségét. A legmagasabb színvonalú ellátást szeretnék nyújtani a gyermek- és felnőtt betegek számára egyaránt. Ezek az új eszközök is azt szolgálják, hogy a mentők még pontosabb diagnózist állítsanak fel, és gyorsabban kezelhessék a sürgős eseteket. Az alapítvány legújabb befektetése közé tartozik egy RSCtech Defibrillátor tartó is, melyet az egyik mentőautóra szereltek fel. Ez a tartó biztosítja a megfelelő rögzítést a defibrillátor számára, hogy az mindenkor könnyen elérhető és biztonságosan szállítható legyen a betegek mentése során.