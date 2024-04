A TOP PLUSZ-os pályázat keretében egy korszerű, energiatakarékos, költséghatékony beruházást sikerült megvalósítani Dunafalván. A munka egy komplex épületegyüttest érintett, amely tartalmazta az iskola, a könyvtár, az idősek otthona és az óvoda épületét is – mondta a polgármester.

Arató Béla Dunafalva polgármestere

Fotó: Márton Anna

A projekt keretében kicserélték az összes nyílászárót, új szigetelést, padlás-szigetelést és új külső vakolatot kapott az épület, valamint egy új napelemes rendszert is beépítettek.

– A beruházás 2023 májusában kezdődött és én ragaszkodtam hozzá, hogy a munkálatok befejezése még ugyanezen év szeptember elejéig megtörténjen. A kivitelező nem rajongott az ötletért, hiszen a tervekben az átadási dátum 2024 decembere volt. Nagy örömmel mondhatom, hogy a műszaki átadás 2023 szeptemberében megtörtént és zökkenőmentesen megindulhatott az óvodai és iskolai munka. Ezzel kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy ezzel a beruházással közel 50 százalékos energia megtakarítást értünk el, ami kiemelten fontos ebben az energiaválságos időszakban – tette hozzá Arató Béla.

A településen 28 óvodás és 23 alsó tagozatos gyerek jár az intézménybe, ami optimista jövőképet sejtet a polgármester szerint. A létszám ugyanis azt mutatja, hogy még évekre előre garantált az óvoda és az iskola működése a faluban. A gyerekek oktatása és nevelése korszerű külső és belső környezetben zajlik.

Felújították az önkormányzat épületét

Az önkormányzat épületének felújítását egy 35 millió forintos Magyar Falu Program pályázat elnyerésével sikerült megvalósítani. A cél itt is az volt, hogy költséghatékony, energiatakarékos gazdálkodást sikerüljön elérni. Kicserélték az összes nyílászárót és külső-belső szigetelést. Ezen kívül belső festés, külső vakolás és napelemes rendszer kiépítése is történt. Az eredmény pedig itt is közel 50 százalékos energiamegtakarítás lett. Mindkét pályázat 100 százalékban államilag támogatott volt.

A Szerelme és Dunafalva közötti útszakaszt is felújították

Ebben a választási ciklusban, a Nagybaracska felőli bekötő úton egy több mint hat kilométeres útszakaszt újítottak fel, legutóbb tavaly ősszel egy újabb 1,2 kilométeres szakaszt adtak át, amelyek Baranya és Bács-Kiskun vármegyéket kötik össze.

– A legnagyobb kihívás pedig a Szerelme és Dunafalva közötti bekötő útszakasz felújítása volt. Ez több szempontból is nagyon lényeges volt számunkra. Egyrészt rengeteg dunafalvi ember, sőt, szinte mindenki ezen az útvonalon megy Bajára, másrészt számottevő azoknak a száma is, akik itt Dunafalván vagy a falu közvetlen közelében üdülnek. Az ő komfortérzetüknek is sokat segített, hogy végre elkészült ezen útszakasz felújítása is. Végül pedig itt jár naponta az iskolabusz is, gyerekeink biztonságos közlekedése a lehető legfontosabb szempont. A falun belül pedig öt teljes utca úthálózatát újítottuk fel – részletezte a polgármester.

Maguknak termelt fűszerpaprikát értékesítenek

Arató Béla beszámolt a mezőgazdasági mintaprogramról is, ami 2020 március elsején indult. A programnak köszönhetően 10 főnek tudnak munkát biztosítani, és olyan emberek is megismerkedhettek ezzel a jellegű munkával, akiknek előtte ilyen tapasztalatuk még nem volt.

– Fő profilunk a fűszerpaprika, de többféle zöldséget is termelünk, például hagymát vagy fokhagymát. A konyhának így biztosítani tudjuk a friss alapanyagot, és jelentős bevételi forrásunk van a fűszerpaprika eladásából. Fontos lépésnek tartom a szemétlerakás kérdésének megoldását. A régi szeméttároló helyén virágoskert épült. Ez fogadja a Baja és Szeremle felől érkezőket. A régi helyéről az önkormányzat kerítéséhez hoztuk a szeméttárolót, ahol kulturált körülmények között történik a szemét tárolása és szállítása. Kamera figyeli és felügyeli, hogy ez rendben történjen – számolt be a polgármester.