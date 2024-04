A rendezvényen Pászti András hunyadivárosi képviselő mondott köszöntőt. A képviselő beszédében ismertette a közösségi ház tavaly megvalósult programjait és eredményeit. Hangsúlyozta: ebben a városrészben az emberek összetartanak, vannak közösségeink. A képviselő elmondta, hogy az elmúlt egy év alatt havonta körülbelül 700 ember fordult meg a Hunyadivárosi Közösségi Ház rendezvényein.

Évfordulót ünnepelt a Hunyadivárosi Közösségi Ház

Fotó: Lizik-Varga Katalin

A képviselő kiemelte, hogy a Hunyadivárosi Közösségi Ház sikeréhez a hunyadivárosi partnerintézmények is hozzájárultak. Ezért ezt a közös munkát a szerdán egy együttműködési megállapodás aláírásával erősítették meg és tették hivatalossá.

Az együttműködési megállapodás aláírásához az Akikért a déli harang szól a Hunyadivárosban Egyesület, a Kiskunsági Nemzeti Park - Természet Háza, a Kecskemétfilm Kft., a Hetednapi Adventista Egyház kecskeméti közössége, a Katona József Könyvtár, a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola, a Corvina Óvoda Ceglédi Úti Óvodája és Ifjúság Úti Óvodája valamint a Hunyadivárosi Tanácsadó Testület csatlakozott.

A rendezvényen Pászti András oklevéllel köszönte meg a nyugdíjba vonuló Dr. Matényi Magdolna hunyadivárosi háziorvos munkáját is, aki 22 évig gyógyította, szolgálta a városrész lakosait.

Az eseményen az idei évben tervezett programokról is beszámoltak. Az állandó programok között idén is minden korosztályt megszólítanak, így a legkisebbeket a Ringató és a Zeneovi programok várják, a mozogni vágyók többféle jóga és tornaprogram közül választhatnak, a különböző gyülekezetek programjai szintén jelen vannak és lesznek a házban. A nyugdíjas korosztály az olvasókör és a nyugdíjas klub programjait továbbra is látogathatja. Időszakos programjaik között új elemként jelent meg a Locsolóvers-mondó verseny, a Húsvétra hangolódó, a Hunyadivárosi Tehetségnap is. Idén is megrendezik a Gyermeknapot, az Egészség- és Sportnapot, a Gyermekek napját, a Hunyadivárosi napokat, valamint a Mikulás party-t és az Adventi készülődést is.