Kelebiai Polgárőr Egyesület 1 órája

Drónnal kutatják az illegális szemétlerakatokat Kelebián

A kormány támogatja a polgárőrök illegális hulladéklerakók felderítése érdekében végzett munkáját, ezzel is erősítve az illegális szeméthalmok elleni fellépést. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a Kelebiai Polgárőr Egyesület is, feladatkörét kibővítve az illegális hulladéklerakók felderítésével, melyhez igénybe veszi a tulajdonát képező drónt is – közölte Varga Sándor, a kelebiai polgárőrök vezetője.

Pozsgai Ákos Pozsgai Ákos

A drón használatával olyan területeken elkövetett jogsértést is fel tudnak kutatni, ami egyébként közútról nem látható. A feltárt illegális hulladéklerakásról a polgárőrök bejelentést tesznek az illetékes környezetvédelmi hatóságnak, a rendőrségnek és az önkormányzatnak. Illusztráció

Fotó: Shutterstock A polgárőrök a hatályos előírások szerint a település külterületén az egyesület drónjával állandó repülési engedéllyel rendelkeznek, így április 16-tól megkezdik az illegális hulladéklerakó helyek felderítését. A felderített lerakóhelyről fénykép és videofelvétel készül GPS koordináták rögzítésével. Ezt a célt szolgálja a HulladékRadar applikáció is, amely lehetőséget biztosít arra, hogy fotókkal, és egyéb információk megadásával a területileg illetékes hatóság tudomást szerezzen az illegális hulladéklerakásról. A kelebiai polgárőrség közleménye szerint az adott ingatlanon elhelyezett, elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát terheli. Gondoskodnia kell a hulladék ingatlanról történő elszállításáról, és a hulladék elhelyezésének tényét jogszabályban meghatározott bizonylatokkal igazolnia kell.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!