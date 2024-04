Kecskeméten a diákszínjátszásnak több évtizedes a hagyománya, színvonalas műhelymunka, fesztiválokon való szereplések, nyári alkotótáborok tették vidéki művészetpedagógiai bázissá Kecskemét városát. Szombaton fiatal tehetségek hódították meg az Ifjúsági Otthont, hiszen a Tavaszi Fesztivál zárásaként idén is megrendezték a Diákszínházi Napot.

Fotó: Orosz Fanni

Az egész napos program egy közös hangolódással kezdődött, ahol jégtörő játékokkal melegítettek be a szereplésre. A játékok nem csak a hangulatot oldották, de a színjátszók közötti köteléket és kapcsolódást is erősítették, hiszen amellett, hogy vicces feladatokat oldottak meg közösen, koncentrálniuk is kellett egymásra. A nyitott színjátszó tréningeket követően workshopokon vehettek részt a növendékek. Választhatták a Fedezd fel a színészt önmagadban! című színészmesterség tréninget, amit Varga Levente János a Kaposvári Egyetem Színművészeti karának végzős színész hallgatója vezetett, vagy az Üzenetek szavak nélkül című foglalkozást, ahol a mozgásszínház kommunikációja állt középpontban, melyet Hojsza Henrietta, koreográfus, fizikai színházi rendező koordinált.