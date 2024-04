A Kosza-Med Kft. egy Lifepak CR Plus AED típusú defibrillátort ajánlott fel, míg a bácsalmási Mentő Alapítvány új elektródákkal és akkumulátorral látta el a készüléket, valamint elvégeztették annak a bevizsgálását.

Huszák Zsolt, Vicsek János, Császár-Simon Mariann és dr. Kőhidi Csaba.

Fotó: Juhász Jenő

Az adományozó cég ügyvezetője, dr. Kőhidi Csaba és Vicsek János, a Bácsalmás Mentő Alapítvány elnöke adta át az egészségügyi eszközt Császár-Simon Mariannak, a Gondviselés Háza intézményvezetőjének. Az összejövetelen jelen volt még Huszák Zsolt is, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bácsalmási Önkéntes Csoportjának a lelki vezetője. Az adományozottak nagyon örültek az életmentő készüléknek, amit két tortával köszöntek meg.

A jelenlévő szakemberektől azt is megtudtuk, hogy Bácsalmáson most már kettő darab kihelyezett defibrillátor áll a lakosság rendelkezésére a gyorsabb segítségnyújtás érdekében. Tervek között szerepel még továbbiak beszerzése is, amiket a környező nagyobb településeken helyeznének ki.