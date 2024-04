Lévai Jánosné tanácsnok köszöntőjében kiemelte, hogy önkéntesként dolgozni a közjóért, értéket teremteni a köz javára: ezt jelenti civilként dolgozni. Mint fogalmazott, egy-egy civil szervezetben, egyesületben, alapítványban szoros barátságok, kis közösségek kelnek életre, mely kihat a családi és baráti kapcsolatokra is.

Példaértékű a civil összefogás Kecskeméten

Fotó: Horváth Péter

Lévai Jánosné szerint a civilek az adás öröméért dolgoznak, ebbe tartozik a közös együttlét öröme, a kikapcsolódás, a hit, mely jó érzés annak is, aki adja és annak is, aki kapja. – Kecskeméten elmondhatom, hogy számos kiemelkedően jól működő civil szervezet van a kultúra, az egészségügy, a szociális ágazat, a nyugdíjasok között és a sport területén is. Városunkban a civil összefogás példaértékű – hangsúlyozta a tanácsnok.

Laczkó-Zsámboki Angéla soros elnök beszámolójában a Kerekasztal tavalyi munkáját összegezte. Elmondta, hogy 2023-ban a folyamatos működés mellett 11 megbeszélést tartottak, aktualizálták a működési rendet, támogatásért folyamodtak az önkormányzathoz a kiemelt programok megtartásáért, részt vettek a bizottsági munkában és számos médiamegjelenésük volt. Kiemelt rendezvényeik voltak a II. Civil Gála, a XVII. Civil Fórum, részt vettek a Helyi Termék Ünnepen és a XV: Civil Korzón. Az elnök méltatta a tagok kiváló együttműködését.

A rendezvény zárásaként megalakultak a szakkerekasztalok és megválasztották a delegáltakat. Az eseményen a Lakó Sándor Kamarazenekar adott műsort.