– Kalocsa-Negyvenszálláson idén is megszerveztük a „jó termésért való ájtatosságot”. Ez a búzaszentelőnek is mondott szertartás minden esztendőben arra figyelmeztet bennünket, hogy mindaz, amit az év folyamán betakarítunk, nemcsak az emberi munka gyümölcse, hanem Isten bőkezű ajándéka is. A szentmise előtt alkalmas időjárásért és jó termésért imádkoztunk. Viseletbe öltözve, lobogókkal, „keresztaljában” érkeztünk meg a vetésbe, ahogy azt a régiek is tették, és a négy égtáj felé kimondva az evangélium szavait reméljük, hogy meghallgatásra találtunk a Mindenható Isten előtt. Családias, szép ünnepünk van, verőfényes napsütésben – fogalmazott a szertartás követően Mészáros István.

Viseletbe öltözve, lobogókkal vonultak ki a búzamezőre

Fotó: Zsiga Ferenc

A búzaszentelés történetéről szólva az atya elmondta: „Kevés helyen van szokásban, de még mindig tart, a katolikus nép itt-ott búzaszentelő körmenetet tart a vetés megáldásáért, a jó termésért és a természeti csapások elhárításáért. A Magyar Katolikus Püspöki Kar hivatalosan évente négy könyörgő napot ír elő, ezek közül az egyik a búzaszentelés. A másik három pedig: a világbékéért, ez január 1-jén van, majd farsang vasárnapján a világ éhezőiért, és augusztus utolsó vasárnapján hálaadás a termés betakarításáért. Büszkén jegyzem meg, hogy a búzaszentelést mi itt, Negyvenszálláson még mindig viseletben, kereszttel és lobogókkal végezzük a búzatábla előtt.”