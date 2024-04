Felháborodott horgászok keresték meg hírportálunkat azzal, hogy a vízi rendőrség megbüntette őket huszonhatezer forintra, mert a csónakjukat élőfához kötötték ki az Alpári Holt-Tiszánál.

Megbüntették a fához kötözött csónakok tulajdonosait

Fotó: Szentirmay Tamás

Amint azt elmondták, ilyenre még nem volt példa. A nyár- és fűzfákat, amelyek a Holt-Tisza partján állnak, apáik, nagyapáik ültették, némelyik már a száz évet is meghaladja. Sajnos olyan is van, amelyik már teljesen kiszáradt, de még nem vágták ki, bármikor beledőlhet a vízbe, maga alá temetve több csónakot is, mint erre van is példa.

Akinek volt névtáblája, azt megbüntették a fához kötözés miatt

Az Alpári Tisza Horgász Egyesület korábban úgy rendelkezett, hogy aki csónakokat tart a Holt-Tiszánál, annak névtáblán kell feltüntetni azt, hogy ki a tulajdonosa, és hol lakik. A horgászok egy része ezt meg is tette, de most éppen őket büntették meg. A vízi rendészet ugyanis ellenőrzést tartott a parton, és azokat a személyeket, akik betartották azt a szabályt, hogy névtáblát helyeznek el a csónakjukon, megbüntették. Papp József gyermekkora óta horgászik a holtágon.

– Ezeknek a fáknak négy-öt centis kérgük van, mondja. – Ha ahhoz kikötnek egy 150-200 kilós csónakot, az körülbelül annyit jelent, mintha egy pad lábához oda láncolnának egy egeret. Engem azért büntettek meg, mert előző este horgászni voltam és nem akartam már a vaskarómhoz kötni, így ahol megálltam, ahhoz a fához kötöttem ki. Szerencsétlenségemre másnap ellenőrzést tartottak a rendőrök és szabálytalannak minősítették a csónak fához való kikötését. Kifizetem a szabálysértést, nem arról van szó, de miért nem tudták előtte felhívni a figyelmünket, hogy ez nem lehetséges. Eddig még itt Tiszaalpáron soha senkit sem büntettek meg ezért, pedig háromszáz körüli csónak van a Holt-Tisza partján. Azoknak a nagy része fához volt és van kikötve. Akik vaskaróhoz kötötték ki, azoknak az árvíz alkalmával elsüllyedt. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy feljebb kötöm a ladikot, ha jön az árvíz. Más az, ha valaki az élőfába ver bele egy cöveket, amin van egy karika és ahhoz láncolja hozzá. Az már természetkárosítás – mondta Papp József.

– Azért nem száradnak ki a fák, mert lánccal körbe voltak, vannak véve. Ezt már Kiss Lajos hangsúlyozta. – Nekem az volt a szerencsém, azért nem kaptam bírságot, mert padhoz kötöttem ki a csónakot. Csak azokat büntették meg, akiknek névtáblájuk volt. Az ugyanis előírás, hogy minden vízi járművet névtáblával, címmel, azonosítójellel el kell látni. Az nem érdekelte a rendőröket, hogy mennyi nincs felcímkézve. A természetvédelmi őr sem szólt érte még sohasem, hogy ne kössük fához a csónakokat. Ha a rendőrök betartják a szolgálunk és védünk elvet, akkor ki kellett volna küldeni valamilyen figyelmeztetést, hogy ez tilos, és nem elsőre megbüntetni. A hódokra az elmúlt évben kaptunk kilövési engedélyt. Most az árvíz miatt elhúzódtak, de azért nagy kárt okoznak így is. A holtág az Alpári Tisza Horgász Egyesület kezelésében van. Mi, horgászok eddig is azon voltunk, hogy minél jobban rendben legyen a part. Nem célunk az, hogy a fák károsodjanak. Ami önkormányzati terület, ott rend is van, ami a természetvédőkhöz tartozik, ott nem lehet a parton elmenni, közlekedni nem lehet rajta. Erre azt mondták, hogy annak olyannak is kell lenni.