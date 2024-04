Az esemény illeszkedik a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, valamint az ÁGOTA Alapítvány között 2023-ban megszületett együttműködési megállapodás célkitűzései közé.

Bűnmegelőzési programot tartanak ÁGOTA Falván

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A bűnmegelőzési programokon keresztül olyan tudást szerezhetnek a gyermekek, melyek birtokában a jövőben felelősségteljes döntéseket hozhatnak majd. A Biztonság napja elnevezésű programon a fiatalok megtapaszthatják, hogy hogyan tudnak csapatban, hatékonyan összedolgozni társaikkal.

A rendőr-főkapitányság mellett több más szervezet is színesíti a programot. A Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai szituációs játékokkal készülnek, az Argos Állatvédelmi Közhasznú Egyesület tagjai a házi kedvencek felelős tartásáról, és az állatvédelemről készülnek hasznos információkkal, valamint egészségügyi ismeretekkel is gazdagodhatnak a résztvevők. A fiatalok többek között biciklis ügyességi játékokon, tűzoltóversenyen, és sportos vetélkedőkön vehetnek részt. Megismerkedhetnek a rendőri munkával, kipróbálhatják például a részegszemüveget, különböző védőeszközöket, és egy KRESZ-kvízt is kitölthetnek majd.