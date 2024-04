– Az önálló bűnmegelőzési divízió 2023-ban kezdte meg működését a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatón belül. Célunk, hogy olyan programokat szervezzünk, olyan ismereteket adjunk át fiataljainknak, hogy ne váljanak áldozattá, bűnelkövetővé, bűnismétlővé. Különféle élménypedagógiai módszereket alkalmazunk, segítségül hívjuk a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, valamint a tizenhárom vármegyei rendőrfőkapitányság, illetve a városi rendőrkapitányságok szakembereit. Közösségünk fontosnak tartja, hogy különböző bűnmegelőzési programokon keresztül olyan tudást szerezhessenek gyermekeink, melyek birtokában a jövőben felelősségteljes döntéseket tudjanak hozni. A „Biztonság napja” elnevezésű program arra is szolgál, hogy megtapaszthatják, miként tudnak csapatban, hatékonyan összedolgozni társaikkal – fogalmazott Bakai Krisztián, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató bűnmegelőzési divíziójának vezetője.

A bűnmegelőzés kapta a főszerepet ÁGOTA Falván

Fotó: Gulyás Sándor

A rendőr-főkapitányság mellett több más szervezet is képviseltette magát a programon. A Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai szituációs játékokkal készültek, az Argos Állatvédelmi Közhasznú Egyesület tagjai a házi kedvencek felelős tartásával, és az állatvédelemmel kapcsolatos hasznos információkkal látta el a fiatalokat. A résztvevők mindemellett egészségügyi ismeretekkel is gazdagodtak. Népszerűnek bizonyult a biciklis ügyességi játék, tűzoltóverseny. A rendőrség jóvoltából kipróbálhatták a részegszemüveget, a különböző védőeszközöket, illetve egy tudásfelmérő KRESZ-kvízt is kitölthettek a fiatalok.

– Rendszeresen kívánunk a jövőben a „Biztonság napja 2024. tavasz” című rendezvényhez hasonló nagyszabású programot szervezni fiataljainknak ősszel, illetve tavasszal ÁGOTA Falván. Ezeken kívül hat nagyobb tudásmennyiséget átadó eseményt tervezünk még ebben az évben – sorolta fel a közeljövő terveit az ÁGOTA Közösség bűnmegelőzési divíziójának vezetője.

A mozgásos vetélkedőkkel tarkított bűnmegelőzési programok népszerűnek bizonyultak a fiatalok körében, akik ezúttal is szívesen jöttek ÁGOTA Falvára.

– Nagyon hasznos volt számomra a bűnmegelőzési nap. Az itt megszerzett ismereteknek a későbbiekben, tanulmányaim során fogom jó hasznát venni – mondta el a tizennégy éves kiskunmajsai Szabó Alexandra aki, honvéd kadét igazgatási ügyintéző szeretne lenni.