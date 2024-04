A térség legjobb borait kóstolhatták meg azok a látogatók, akik Nyitott Pincék Borvirágos Tavasz program keretében Császártöltésre látogattak. Szombat délután a Főkáptalan pincesoron tíz pince várta a borok iránt érdeklődőket. S hogy érdemes volt-e végig sétálni a soron és belekóstolni a nemes nedűkbe? Minden bizonnyal igen a válasz, tudniillik két hete a töltési Lakner Borházban rendezett Hajós-Bajai Borvidéki versenyen a császártöltésiek taroltak. A 34 arany éremből a töltésiek 17-et hoztak el, míg a bajai hegyközség 9-et, a hajósiak pedig nyolcat. A kilenc nagy aranyérmes borból hatot szintén a helyiek készítettek el. Azaz a császártöltésiek úgy tűnik, hogy beindultak.

A Főkáptalani pincesor estére megtelt látogatókkal

Fotó: Barta Zsolt

Ez a lendület már a tavaly a 33. Országos Borversenyen is érezhető volt. A hazai második legnagyobb pontszámú fehér bor is ebből a faluból származott. Illetve összesen 3 arany- és egy ezüstérmet kaptak a falu italai, miközben a településen körülbelül 600 hektáron terem a szőlő. Egykor jobb időket élt meg a bortermelés, több száz pincét építettek az elmúlt két évszázad során a helyi sváb családok. Majd az ezredforduló után kissé visszaesett a hivatás presztízse, de az elmúlt tíz évben reneszánszát éli a borkészítés. A helyiek szerint úgy egy tucat olyan pincészet lehet, amely magas profi szinten viszi ezt a hivatást. A töltéseik is rájöttek arra, hogy nem elég jó terméket előállítani, a marketinget is hozzá kell tenni. Ezért hozták létre a Császártöltési Pincesorokért Egyesületet, amely minden évben négy alkalommal nyitja meg rendezvény keretében a helyi borutcákat a történelmi pincesorokon. Szombaton az idei első nyitás történt meg.

Szemerey István pincéje a pincesor elején található, a Nektár elnevezésű itala, sorrendben a 3. éve nyeri meg a borvidék legjobb fehérbor címét. Tavaly, a korábbi évjáratú bora az országos borversenyen aranyat hozott a készítőjének. A borász azt mondja, hogy jelenleg 0,2 hektáron termeli a Nektár nevű szőlőt, Imrehegyről is vásárol még hozzá, de az idén jóval többet kíván előállítani, mivel jó a neve és keresett termék. A nyitott pincék programról annyit mondott, hogy egyre többen érkeznek célirányosan Császártöltésre családostól gyermekestől. Nagyon sok mustot lepalackoztak, hogy a legkisebbeknek is jusson a szőlő levéből, de áprilisra mind elfogyott.

Lakner László hegyközségi elnök is kitelepült az egyik pincészethez a boraival illetve a felesége Melinda egy büfét is hozott.

Az elnök a közelmúltban indította el a Napforduló elnevezésű éttermét a párjával, mivel a család azt tapasztalja, hogy a falu borturizmusa fellendülőben.

A borász azt mondja, hogy ő ugyan nagy tételben értékesíti a bort, de különböző fehér és rozé borokat is palackoz minden évben. Azonban helyben értékesíti a terméket, így ugyanis a haszon annál marad, aki a szőlőt termeszti, a bort előállítja, palackozza és helyben értékesíti. Ehhez az étterem nagyon jó hátteret biztosít majd, ahol nagyobb társaságok számára is lehet rendezvényeket tartani. Mint mondta, a költségeket tovább csökkenti az is, hogy a palackokat újból és újból felhasználhatja egy belső rendszer alapján így nem csak a kiadások csökkennek, hanem a környezeti terhelés is kisebb lesz. Az idei évvel kapcsolatban elmondta, hogy a szőlők egy részét Császártöltés környékén is elérte a fagy a múlt pénteken. Ennek a mértéke még kérdéses.

Lakner László hegyközségi elnök kóstoltatta a látogatókat és a barátokat a Napforduló Étterem standjánál

Fotó: Barta Zsolt

Ami viszont ismert: a napszám óránként 2000 forint körül alakul majd, az áramdíj 5 x-re emelkedett az elmúlt évek során. A permetezőszerek ára az égbe emelkedett. A szőlő felvásárlási ára viszont csak 100 forintkörül mozog, azaz csak ez nem változott a szőlő és bortermelés területén. Így aki talpon akar maradni, annak még hatékonyabban kell a cégét működtetnie – mondta a borász. Majd hozzá tette: a faluban klasszikus kék szőlőt egyre kevesebbet telepítenek, a fehér szőlőkkel helyettesítik a régi ültetvényeket a gazdák. A bianca, aletta, cserszegi, a generosa az, amelyből egyre több jelenik meg – mondta az elnök. Megjegyezte: nagyon kellene idehaza egy olyan marketing rendszer kialakítása, amely külföldön képes elhelyezni a borokat. Ma ugyanis képesek vagyunk olyan borokat az asztalra tenni amelyek külföldön is aranyérmeket hoznak el egy – egy versenyben. A gond csak az, hogy ezeket értékesíteni kellene megfelelő módon.

A császártöltési Mendler Zoltán cabernet bora is aranyérmet kapott a borvidéki megméretésen. Hírportálunknak a borász elmondta, hogy szombat estig folyamatosan érkeztek az ő pincéjéhez is a látogatók, végigkóstolták a borokat, és szinte egymás kezébe adták a kilincset. Azaz, az idei Nyitott Pincék programsorozat jól kezdődött. A legközelebbi borfesztiváli rendezvény június 15-én a Sváb Ételek Fesztiválján lesz, augusztus második hétvégéjén pedig a Falualapítók ünnepén újra megrendezik a Főkáptalan pincesori nyitott pince programot a császártöltésiek.