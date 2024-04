A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatójának szerdai közleménye szerint Szepesvári Szabolcs a szerdai napon a kiskunhalasi kórház főigazgatói pozíciójából távozott. A tájékoztatóból az is kiderült, hogy szerdától kezdőden a főigazgatói teendők ellátására dr. Lénárt Endre kapott megbízást.

A történtekre reagált csütörtökön közösségi oldalán Bányai Gábor kormánybiztos, kiskunhalasi országgyűlési képviselő

Forrás: Bányai Gábor Facebook-oldala

– A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza mindennapjai az elmúlt években a fejlődésről és a betegekért való áldozatos munkáról szóltak. A kiskunhalasi kórházra a legnagyobb bajban, a koronavírus alatt is számíthattak a honfitársaink és Magyarország – írta közösségi oldalán Bányai Gábor kormánybiztos, a kiskunhalasi 5. számú választókerület Fidesz–KDNP-s egyéni országgyűlési képviselője Szepesvári Szabolcs távozása kapcsán.

A politikus úgy fogalmazott, hogy „mint minden közérdeklődésre számot tartó témában, itt is rengeteg pletyka és rosszindulatú legenda jelent meg. Akik esetlegesen nem kedvelik főigazgató urat, most a szakmai sikereket figyelmen kívül hagyva ünnepelnek. Akik szeretik Szabolcsot, most magyarázatot várnak” – írta.

A képviselő hozzátette: – Fontos tisztázni, hogy a távozás mögött a Bács-Kiskun vármegyei kórház vezetőjével való, kibékíthetetlen személyi konfliktus állt elsősorban. Törvénytelen dolgot, mai ismereteim szerint Szepesvári igazgató úr nem követett el, ezt meg tudom erősíteni! – fűzte hozzá a politikus.

Kifejtette: – Az sem vált előnyére, hogy az utóbbi években jobban működött a halasi kórház, mint a kecskeméti, ahol mindenki látja, hogy sajnos komoly vezetési válság is van. Néhai Svébis Mihály öröksége recseg-ropog – fogalmazott Bányai Gábor.

A képviselő hozzátette, hogy a halasi kórház főigazgatójának távozásával nem értett egyet, de ebbe beavatkozási lehetősége nem volt.

– A térség országgyűlési képviselőjeként – ahogy korábban is – nekem kötelességem és felelősségem is, hogy a mindenkori kórházvezetéssel együtt dolgozzak. Most sem tehetek mást, segíteni fogom az új vezetőt, dr. Lénárt Endre igazgató urat – írta közösségi oldalán a politikus, aki emlékeztetett, hogy a térség lakói, a betegek minden helyzetben a legfontosabbak.

– A sajnálatos személyi változások nem szabad, hogy a pozitív folyamatokat gátolják – fogalmazott a képviselő, aki hangsúlyozta, ahogyan eddig is, ezt követően is azért dolgoznak, hogy a kiskunhalasi kórházban biztosítva legyenek az egyre magasabb színvonalú betegellátás és gyógyítás feltételei.