A kiskunhalasi kórház közösségi oldalán szűkszavú közleményben az elmúlt csütörtökön tudatta dr. Gondos Miklós, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója, hogy dr. Szepesvári Szabolcs távozott az intézmény főigazgatói posztjából.

Vasárnap este szimpátia-megmozdulást tartottak Kiskunhalason, a helyi kórház menesztett főigazgatója mellett

Fotó: Pozsgai Ákos

Komoly felháborodást keltett a bejelentés nemcsak Kiskunhalason, hanem a környező településeken is. Több település polgármestere is közleményben állt ki a menesztett főigazgató mellett, és értettlenségüknek adtak hangot. A döntés közlése szerint váratlanul érte Bányai Gábor országgyűlési képviselőt is, aki úgy nyilatkozott, hogy személyes konfliktus áll a megyei kórházi vezető és a kiskunhalasi intézmény menesztett vezetője között.

Vasárnap estére párt és politikamentes szimpátiatüntetést szerveztek civil személyek Szepesvári Szabolcs mellett, mintegy kétezer ember töltötte meg a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház előtti teret, ahol a szervezőkön kívül néhány orvos, valamint a menesztett főigazgató mondott beszédet. Politikusok ugyan voltak a téren, de a szervezők kérésének megfelelően az eseményen nem szólaltak fel.

A megmozduláson a szervezők bejelentették, hogy Bányai Gábor kormánybiztos, a térség egyéni országgyűlési képviselője kezdeményezte, hogy helyezzék vissza főigazgatói pozíciójába dr. Szepesvári Szabolcsot.

Dr. Szepesvári Szabolcs

Fotó: Pozsgai Ákos

A politikus az esemény után újságíróknak megerősítette a bejelentést.

– A menesztés konkrét okairól továbbra sincs információm, annyit tudok, hogy másfél éve boszorkányüldözés folyt Szepesvári Szabolcs ellen, a vármegyei központi kórház vezetője részéről, aki mindent elkövetett, hogy a halasi kórház főigazgatóját eltávolítsa a pozíciójából – közölte újságírókkal a város országgyűlési képviselője, aki elmondta azt is, hogy az elmúlt időszakban több vizsgálat is folyt Szepesvári Szabolcs ellen.

– Nincs olyan információm, hogy a vármegyei kórház, illetve a Belügyminisztérium szakemberei feltártak volna bármilyen szabálytalanságot, hogy a főigazgató vagy a munkatársai elkövettek volna olyan súlyos szabályszegést, vagy bűncselekményt, ami Szepesvári Szabolcs azonnali menesztését indokolta volna. Ha ilyen történt, akkor azonnal kellett volna tájékoztatást kapnom róla, a kórház főigazgató személyét illető bármilyen döntés az közügy, hiszen nagyon fontos közintézményt irányít – fejtette ki a politikus.

Hozzátette: „Bízom abban, hogy meg fog oldódni ez a személyi konfliktus, mert ugyan jogom nincs hozzá, de kezdeményezni fogom a kialakult helyzet és a várost, valamint a halasi kórházhoz tartozó településeket eluraló kétségbeesés miatt, hogy a központi vármegyei kórház vezetőjét is mentsék fel az állásából, mert már nem méltó arra, hogy a vármegye egészségügyéért feleljen egy személyben.”