– A fajták felhozatala nagyon széles spektrumú volt. A fehéreknél, a rozéknál és a vöröseknél is akadtak aranyérmes minták. Annak ellenére, hogy a 2023-as évjárat nem volt kiemelkedő, nagyon szép borok érkeztek. A korábbi évjáratokból is egy-két fajta megcsillantotta erényeit, főleg vörös kategóriában. Találkoztunk egy 2013-as kadarkával is, ami nagyon szépen szerepelt, és szintén aranyérmes lett. Megláthattuk és megtapasztalhattuk az új nemesítésű fajtákat, amelyek kifejezetten rezisztencia nemesítéssel alapozódtak, és valahol a jövőt mutatják már. Ezek a minták is nagyon jól szerepeltek a versenyen, de mellettük a hagyományos fajták, mint az olaszrizling, rajnai rizling, kövidinka vagy akár a sárfehér is, amely a térség egyik nagy fajtája. Összefoglalva az egészet, azt kell mondanom, hogy minden tekintetben jó volt a borverseny, ahol számos arany-, ezüst- és bronzérem született. Büszkék lehetünk arra, hogy mi, itt, a homokon, az Alföldön, jó minőségű, versenyképes borokat tudunk termelni rozé, vörös és fehér kategóriában is – tette hozzá Kővágó Róbert.

A bíráló bizottság tagjai húsz mintának húsz arany, negyvennek ezüst, tizenhétnek pedig bronz minősítést adtak.