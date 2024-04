– Örömmel és megilletődve emlékszem vissza arra a napra, amikor itt, Kalocsán 25 évvel ezelőtt püspökké szenteltek. Vegyes érzésekkel vettünk részt a szertartáson. Egyrészt együttérzéssel és aggodalommal kísértük figyelemmel Dankó László érsek atya egészségi állapotát, mert spirituálisként, római rektorként, majd kalocsai érsekként is sok bölcs és emberséges intézkedés fűződött hozzá. Másrészt örömmel láttuk, hogy a Szentatya nem akarja bizonytalanságban hagyni a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegyét. Személyedben olyan koadjuktort (utódlási jogú személy) nevezett ki, aki alkalmas volt arra, hogy bármely pillanatban átvegye Isten népének pásztori kormányzását. Ugyanakkor új volt a helyzet is, hiszen 1993-ban megváltoztak az egyházmegye határai. A Váci egyházmegye egy jelentős része is Kalocsához került. Ennek az új területnek és a rajta élő közösségnek olyan nagy volt a súlya, hogy illő volt megváltoztatni az egyházmegye nevét is Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegyére – idézte fel a 25 évvel ezelőtti eseményeket Erdő Péter bíboros-prímás ünnepi beszédében.

25 évvel ezelőtt szentelték érsekké dr. Bábel Balázst

Fotó: Zsiga Ferenc

– Örömmel és várakozással néztük tehát az új koadjuktor személyét, aki a Váci egyházmegyéből érkezett, és így személyében is képviselte az átalakulást, a közösség megújulását. Ígéretesen hangzott jelmondatod is: Isten országáért. Feladatunk, hogy hirdessük, építsük ezt az országot, amely nem e világból való, de már itt, a földön kifejti hatását. Hatásai közé tartoznak a Szentlélek gyümölcsei: a szeretet, a békesség, a jóság, a hűség - csupa olyan ajándék, amely püspöki munkád során kiáradt az egész hívő közösségre. Ezek az ajándékok jutottak el az emberekhez pásztori intézkedésed számos útján is. Katolikus iskolák létesítése és támogatása, papok és szerzetesek munkájának szervezése és erősítése, mind Isten országának építéséhez tartozott. Ennek keretében fizikai építkezésre is szükség volt. Nemcsak a székesegyház és az érseki palota, nemcsak közösségi épületek, plébániák és templomok nyerték vissza régi szépségüket, hanem a bennük lévő közösség is sokszor kapott bátorítást. Ha pedig épülnek a közösségek, akkor épül az ország is. Hálát adunk a gondviselő Istennek azokért az ajándékokért, amelyekkel szolgálatod által gazdagította egyházunkat, népünket. Köszönjük testvéri hozzáállásodat, összetartó, baráti részvételedet püspöki karunk és anyaszentegyházunk életében. További életedre és főpásztori küldetésedre kérjük a Szentlélek világosságának erejét, Isten bőséges áldásával – fogalmazott Erdő Péter bíboros.

Ferenc pápa Balázs érsekhez intézett levelét és a Lengyelországban tartózkodó pápai nuncius köszöntését a pápai követ Kalocsára érkezett munkatársa olvasta fel. Bábel érsek válaszbeszédében megköszönte Ferenc pápa és a pápai követ méltató szavait, majd hálát mondott a Jóistennek és mindenkinek, aki segített a munkájában.