Pénteken virágokkal öltöztették díszbe a Vári szakképző tantermeit és a folyosókat, könnyeikkel küszködve búcsúztak a végzősök az intézmény felújított udvarán tartott ballagási ünnepségen.

Elballagtak az iskola tanulói

Fotó: Pozsgai Ákos

A ballagó diákok nevében Koczka Nóra tanuló búcsúzott el az iskolától, aki megköszönte az oktatók támogatását, segítségét, iránymutatását, a sok tudást, amelyre megfogalmazása szerint nélkülük nem tehettek volna szert. Köszönetet mondott a szülőknek is a féltő gondoskodásért és azért, hogy hittek gyermekeikben, majd a végzősök nevében átadta dr. Komáromi Szilárd igazgatónak a végzősöknek járó tarisznyát.

Az intézmény vezetője beszédében arra emlékeztetett, hogy az itt végzett diákok építik tovább az országot. Az igazgató köszönetet mondott a gyermeküknek a szakmatanulást javasló szülőknek, az oktatóknak, hogy segítették őket a tanulásban, a szakmai fogások megszerzésében. Komáromi Szilárd Orbán Viktor miniszterelnök, a Szakma Sztár verseny budapesti megnyitóján elhangzott beszédéből idézett – ahol a Vári- szakképző tanulója az épületgépész szakmában országos második helyet ért el és a ballagás napján vehette át az elismerő oklevelét – a kormányfő úgy fogalmazott, hogy „Akinek szakmája van, annak munkája is lesz, aki dolgozik, annak fizetése is lesz. Aki a szakmája mellett még családot is vállal, annak otthona is lesz.”

A Vári Szabó István Szakképző Iskola kétéves érettségire épülő felkészítő osztálya mellett, burkoló, kőműves, épület-, és szerkezetlakatos, hegesztő, villanyszerelő, karosszérialakatos, asztalosipari szerelő, asztalos, festő, mázoló, tapétázó, kereskedelmi értékesítő, bolti előkészítő, pincér-vendégtéri szakember, pék, pék-cukrász és cukrász szakon végeznek a most ballagott diákok.