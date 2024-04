Az Arany János Tehetséggondozó Program egy hátránykompenzációs program, mely több mint 20 éve működik Magyarországon. Célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. A fiatalok beiskolázása megyénként egy-egy olyan gimnáziumba történik, amelyik a felsőfokú továbbtanulásra való felkészítésben és a tanulmányi versenyeken megyei, sőt országos szinten a legeredményesebbek között szerepel.

Az Arany János Tehetséggondozó Program diákjai a kecskeméti városházát is megtekintették

Fotó: Lizik-Varga Katalin

Bács-Kiskun vármegyében a Kecskeméti Katona József Gimnázium és a Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium működteti ezt a programot közösen. Az Arany János Tehetséggondozó Program diákjainak történelemversenyét már több mint 20 éve Kecskeméten szervezik meg. Ez egy viszonylag zárt közösség a gimnáziumok között – magyarázta Csáki Tibor, a Kecskeméti Katona József Gimnázium igazgatója, aki történelemtanárként nagyon fontosnak tartja ennek a versenynek a megszervezését.

Mint mondta, az elmúlt években kialakult, hogy melyik intézmény, milyen tanulmányi versenyt szervez a diákok számára. Az intézményvezető elmondta, hogy idén az erdélyi fejedelemség története a téma.

A diákoknak az előre kijelölt szakirodalomból kellett felkészülni, akik holnap 3 fős csapatokban adnak számot tudásukról.

Összesen 63 diák és 17 pedagógus érkezett az ország különböző pontjaiból. Például Zalaegerszegről, Kisvárdáról, Győrből, Mezőberényből, Pápáról, Sárospatakról és Miskolcról is jöttek.

A versenyzés mellett a vendégeknek természetesen lehetőségük van megismerni Kecskemétet is. A diákokat elsőként Gaál József, Kecskemét alpolgármestere köszöntötte a városházán, aki röviden beszélt a város történelméről és a település jelenlegi gazdasági helyzetét is bemutatta a megjelenteknek. Mint mondta, a városban az elmúlt évtizedben több mint 15 ezer új munkahely jött létre. Gaál József büszkén beszélt a település iskoláiról és a Neumann János Egyetemről is.