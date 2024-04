A munkálatokról a Kiskunsági Hajtánypája közösségi oldalán is beszámoltak: „Tavaszi pályakarbantartásunk legnagyobb erőfeszítést igénylő feladata a Szank és Kiskunmajsa között a 497. szelvényben lévő útátjáró átépítése volt. Munkatársaink ezúttal is kitettek magukért, ennek eredményét hamarosan utasaink is megtapasztalhatják. Idei első menetrend szerinti járatunk két hét múlva indul, jegyek már kaphatók weboldalunkon.”

Április közepén indul a szezon a kiskunsági hajtánypályán

Forrás: Kiskunsági Hajtánypálya Facebook-oldala

Mint korábban írtunk róla: a Kecskeméti Kisvasúton minden hónap második szombati napján közlekedő menetrend szerinti hajtányjáratok mellett, több településen is szerveznek hajtányos napokat. Az idei első menetrend szerinti járat április 13-án indul, április 20-án pedig Kiskunmajsán lesz hajtányos nap.