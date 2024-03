Kecskemét 28 perce

Újabb zöldítési program indult a Széchenyivárosban

Az elmúlt időszakban több zöldítési program is elindult Kecskeméten, többek között a Széchenyivárosban is. A Lendületben a Széchenyivárosért Egyesület Zöldítsünk ÖKOsan elnevezésű programja az eső ellenére is nagy sikert aratott.

A szürke, esős idő sem szegte kedvét a szombat délelőtt összegyűlt társaságnak, akik mind a kertészkedés apró titkaira voltak kíváncsiak. A Lendületben a Széchenyivárosért Egyesület finom falatokkal és hasznos kertészeti tippekkel várta az érdeklődőket a városrészben. A Lendületben a Széchenyivárosért Egyesület is zöldítési programot indított Kecskeméten

Fotó: Bogdandi Ferenc A délelőtt folyamán hasznos kertészkedési tudással gazdagodhatott a lakóközösség, hiszen szakmai segítséget nyújtott a témában Hegedűs Ágoston, a Jó föld gyártója. A programsorozat elsődleges célja, hogy okos praktikákkal segítsék a közösség kertészkedését – akár csak az erkélyeken a balkonládákat használva– ezzel pedig közös erővel egyre zöldebbé tegyék Kecskemétet. Hasznos kertészkedési tudással gazdagodhatott a lakóközösség

Fotó: Bogdandi Ferenc

