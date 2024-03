– A nőnap sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint a Valentin-nap. Jóval többen fordulnak meg az üzletünkben, jóval több virággal lepik meg kedveseiket, rokonaikat a férfiak, mint a februári nap alkalmából – mondta Ba Irén agrármérnök, az egyik kiskőrösi virágüzlet tulajdonosa hírportálunk kérdésére.

A hazai virágboltokban, így Kiskőrösön is hatalmas választék várja a nőnap alkalmából vásárló férfiakat

Fotó: Barta Zsolt

A nőnap többszörös forgalmat jelent általában a virágüzleteknek. Ba Irén több évtizedes tapasztalata szerint nem azért visznek a férfiak virágot, mert úgy illik, hanem azért, mert úgy érzik, örömteli számukra megtisztelni a nőket. Amikor egy férfi vagy egy fiú elindul, hogy édesanyját, kedvesét, esetleg női rokonát megajándékozza a nevezetes nap alkalmából, akkor előfordul, hogy összeráncolja a homlokát. Ennek két oka van: vagy az árakat sokallja, vagy ha nem ez a gond, akkor nem tudja, milyen növénnyel is lepje meg szeretteit. Ha egy diák tér be a boltba, akinek mondjuk egy ezrese van, akkor szálas virágot javaslok számára, de akár cserepes virágot is kaphat ezért az összegért. Mindegyik népszerű. Cserepesben a primula és a jácint a keresett, míg a vágottak között a mini gerbera, a szegfű, a rózsa vagy a frézia.

– A legtöbben kettő-négyezer forint között költenek. Ők többnyire cserepes virágot keresnek, amelyeket szépen lehet díszíteni. Szálas virágok közül egy-egy nagyobb csokorról lehet szó. Magasabb árkategóriába tartozik, ugyanakkor népszerű például a cserepes kála vagy az orchidea, a zöld növényben pedig a zamioculcast, de a flamingókat is imádják a vásárlók. A hozzánk betérő férfiak gyakran felteszik a kérdést: milyen virágnak örülne a párja, barátnője, rokona? Így néha ránk bízzák a döntést. Mások pedig éppen nálunk kezdenek számolni, hogy hány hölgy ismerősnek vásároljanak virágot. Ami biztos: senki sem megy el üres kézzel – mondta végül Ba Irén agrármérnök, kiskőrösi virágkereskedő.