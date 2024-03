– Az elmúlt időszak történései közül mit emelne ki?

– Öt esztendő, azaz egy elnöki ciklus telt ez azóta, mióta Tarján Levente elnök úrtól átvettem a stafétát a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége bajai csoportjában. A szervezetünk alapszabálya alapján ezért szükséges volt a tisztújítás, melyet most tartottunk. Úgy gondolom, hogyha az ember vállal egy megbízatást, annak leteltével illendő beszámolni a tevékenységről a tagság felé. Ugyanakkor a számvetés készítése önmagam számára is fontos, hiszen meg tudom vonni az elmúlt évek mérlegét. Magam is rácsodálkoztam, hogy mennyi mindent végrehajtott a bajai csoport. Fórumok, könyvbemutatók, országos konferenciák és természetesen jótékonyság is szerepelt a listánkon. A legbüszkébb arra vagyok, hogy emléktáblát tudtunk állítani a bajai születésű, majd 1992-től Baján szolgáló Bácskai Sándor Keve atya emlékére. Keve Atya fiatalok százainak mutatott utat és irányt. Élete utolsó időszakát is szülővárosában töltötte, ezt a közösséget erősítette istenhitében. Rengeteg jó szándékú adományozó is hasonlóképpen gondolkodott, hogy fontos számára is nagy bajai elődeink emlékének megőrzése, hiszen napok alatt gyűlt össze az emléktábla ára.

Vedelek Norbert a KÉSZ bajai csoportjának újra megválasztott elnöke és Tarján Levente korábbi elnök

Fotó: KOPRI

– Miért fontos a KÉSZ tevékenysége? Mi a célja?

– Több olyan feladatkört jelöltünk ki munkánk során, aminek végrehajtása alapvetés volt. Célunk az aktív véleményformálás, akár országos kérdésekben, akár helyi közéleti témákban. Választ keresünk arra, hogy a keresztény értékek mentén hogyan tudunk megítélni egy-egy eseményt, történést, azokból milyen tanulságot tudunk levonni, így téve jobbá a környezetünket. Fontos feladatunk a keresztény emberkép, a keresztény szabadság és a kereszténység védelme témaköreinek tanulmányozása. Rendezvényeinket ezen tematika mellett szervezzük. Magyar szentjeink emlékének őrzését már három évtizede felkarolta a bajai KÉSZ csoport, ezt most is folytatjuk. Büszkén mondhatom, hogy Boldog IV. Károly emlékére nagy sikerű, egész napos tudományos konferenciát szerveztünk, ahova még Habsburg Eilika is ellátogatott a család képviseletében. A jótékonykodás pedig egy keresztény gondolkodású embernél alap kell, hogy legyen, ez is az egyik vezérlő elvünk.

– A következő időszak terveiről mit tudhatunk meg?

– A KÉSZ bajai csoportja aktívan bekapcsolódik a Kiscsávolyi Egyházközség centenáriumi rendezvényeibe a nyár elején. Száz év nagy idő, mi is szeretnénk emelni az ünnep fényét kulturális műsorok szervezésével, az ünnepi helyszínek csinosításával. A közös ünneplés, emlékezés újból és újból összehoz és formál minket. A közösségeinkben erő lakozik, annak erejét nem szabad lebecsülni. Ebből merítünk erőt nap mint nap a további munkánkhoz.