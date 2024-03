Budapest-Belgrád vasútvonal építése miatt jóideje megnövekedett a hereszállító forgalom a balotaszállási bekötő úton, mivel azonban a vasútépítéshez szükséges építőanyagok nagyrésze már megérkezett, így hozzá láthattak a bekötőút felújításához.

Balotaszállási útfelújítás

Fotó: Pozsgai Ákos

A munkagépek az elmúlt napokban vonultak fel, elsőként mindkét oldalon az útpadkát egyengették el a a Magyar Közút dolgozói, valamint az útmenti nagyobb faágakat nyesték le. A munkálatok második ütemében hozzáláttak az elhasználódott régi útfelület szakaszos felmarásához, a felújítás az ünnepek után is folytatódik, ezért továbbra is szakaszos forgalomkorlátozásra kell számítani. A tervek szerint mintegy két kilométer hosszan, egészen az vasúti átjáróig új aszfalt borítást kap a bekötőút. Az vasút település felöli oldalán az Ady Endre utcán is felújítják az út belterületi szakaszát.