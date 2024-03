Az emelkedett hangvételű, a múlt és a jelen között párhuzamot vonó ünnepi beszédet Filvig Géza, Kalocsa polgármestere mondta, majd az önkormányzat és intézményei, az egyházak, a pártok és egyesületek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a kalocsai rendvédelmi szervek vezetői koszorúkat helyeztek el az első felelős magyar kormány szoborcsoportjának talapzatánál.

Fotó: Zsiga Ferenc

A megemlékezés emelkedettségéhez nagyban hozzájárult a Kalocsa Kamarakórus, az énekkar a Himnusz, az esemény végén pedig a Szózat eléneklésével adta meg az ünnepség méltó keretét. A díszőrséget az egykori Légvédelmi Rakétaezred csapatzászlajával a 38. Területvédelmi Zászlóalj adta, a katonák a koszorúk elhelyezésénél is közreműködtek.

A városvezető a „Legyen béke, szabadság és egyetértés!” mondattal kezdődő beszédében aláhúzta: „Minden korszakban szükség van a jó célú tenni akarásra, akkor is, ha óriási túlerővel nézünk szembe. Ma Magyarországon hála Istennek fegyverek nélkül, a gazdasági kihívásokkal kell küzdenünk. A Covid-járvány okozta kihívásokból még fel sem ocsúdott a világ, máris a háborús energiaválság következményeivel találta szembe magát egész Európa, Magyarország és Kalocsa is. Mindenkinek meg kellett, és meg kell vívnia a csatáit hétről hétre – fogalmazott Filvig Géza, aki az elmúlt években megvalósult fejlesztésekről is beszélt, hozzátéve: „...és itt vannak a tarsolyunkban a további kihívásokra adott válaszaink már megnyert pályázatok formájában – vezette át ezekkel a szavakkal a mondanivalóját a jelenbe a polgármester.

– Hívok erre minden jószándékú embert, akinek az a célja, hogy Kalocsa több és jobb legyen. A több, mint 1000 éves Kalocsának óriás értékei, és ezáltal tartalékai vannak, amelyeket a fejlődés szolgálatába kell állítani. Ezt fogja biztosítani a hamarosan átadásra kerülő új Duna-hidunk is, amely talán évszázados léptékben fogja meghatározni fejlődési lehetőségeinket. A fejlődés érdekében a megkezdett munkát folytatni kell, dolgozzunk közösen jövőbeli terveink megvalósításában annak érdekében, hogy gyermekeink, unokáink boldogan élhessék életüket itt, Kalocsán. Én erre a folytatásra készen állok! – zárta beszédét a polgármester.

A városban a hagyományoknak megfelelően az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségek már előző este, március 14-én megkezdődtek. A Kalocsai Múzeumbarátok Köre idén is megtartotta fáklyás felvonulását, amelyet ünnepi műsor és a ’48-as vacsora követett. A forradalom 176. évfordulóján a Nagyboldogasszony főszékesegyházban a hazáért Fülöp Ernő főszékesegyházi plébános, apát, kanonok mutatott be szentmisét pénteken reggel.