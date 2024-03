Nagy érdeklődés mellett zajlott a szerda délelőtti átadási ünnepség, ahol elsőként dr. Horváth Sándor, az Integrál Zrt. elnök-vezérigazgatója köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, az áruház megépítése az összefogás jelképe, hiszen már évek óta tervezték az üzlet megvalósítását a város vezetőségével közösen. Hozzátette, egy cég akkor gondolkodik felelősen, ha a gazdasági döntéseit nemcsak az eredmény orientálás hatja át, hanem a köz javát is szolgálják. Ennek ékes példája ez az áruház, hiszen szolgálja az Integrál Zrt., a környékben lakók, illetve a város érdekeit.

Csányi József, dr. Horvát Sándor, Lezsák Sándor, Marczinkó Zoltán vágta át a szalagot

Fotó: Vajda Piroska

Az elnök-vezérigazgató bízik abban, hogy Ördöghné Tóth Erika boltvezető irányítása mellett az ABC áruház sikeresen működik majd. Azt reméli, hogy a bolt a Bankfalu új színfoltja, találkozási pontja lesz, ami nemcsak a vásárlás érdekeit szolgálja, hanem a közösségi életet is erősíti.

Marczinkó Zoltán, a Pénzügyminisztérium gazdasági elemzésekért és kiemelt támogatási programokért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy Magyarország biztosítja a világ hízott libamáj termelésének 90 százalékát, ebből 30 százalékot az Integrál Zrt. állít elő.

Marczinkó Zoltán, a Pénzügyminisztérium gazdasági elemzésekért és kiemelt támogatási programokért felelős helyettes államtitkár

Fotó: Vajda Piroska

Azt is örvendetesnek nevezte, hogy a tradíció mellett az innováció és a ma keresett megoldások felé fordulás jellemzi az Integrál Zrt. működését, hiszen a szuvid technológiával készülő termékeken keresztül a legmodernebb technológia épül be az árucikkeikbe. Mint mondta, nagy előnye a vállalatnak, hogy kéz a kézben jár a feldolgozóipar és a kereskedelem, hiszen a kifejlesztett, újabb és újabb termékeiket saját üzleteikben is árusítják.

A helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy az elmúlt évek válságai során többször bebizonyosodott, hogy Magyarország biztonságának növeléséhez a magyar gazdaság önállóságát kell erősíteni. Ennek egyik kulcsa az élelmiszerbiztonság kérdése, ezért folytatni kell azokat a törekvéseket, amelyeket az élelmiszeripar korábban megkezdett. Elmondta, Magyarország jelenlegi kapacitásai 20 millió ember élelemmel való ellátására elegendőek, ezért a kormány célja, hogy megtalálják ezt a 20 millió vevőt az élelmiszeripar számára.

Marczinkó Zoltán kitért arra is, hogy Magyarországon jelenleg szinte teljes a foglalkoztatottság, hiszen 4,7 millióan dolgoznak. Ez a szám 12 évvel ezelőtt 3,7 millió volt, vagyis egymillió ember talált magának munkát az elmúlt 12 évben. A munkanélküliség az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban, 4,6 százalékos, az infláció februárra 3,7 százalékra csökkent, a reálbérek ismét növekedésnek indultak és a magyar gazdaság a remények szerint idén visszatér a növekedési pályára. Hozzátette, hogy az Európai Bizottság szakemberei idén 2,4 százalékos, míg jövőre 3,6 százalékos növekedést várnak Magyarországon.

Csányi József, polgármester ünnepi beszédében köszönetet mondott az Integrál Zrt. vezetőségének és mindenkinek, aki a beruházásban közreműködött. Hangsúlyozta, külön öröm számára, hogy a kivitelezést félegyházi szakemberek végezték. Elmondta azt is, hogy a Bankfalu Félegyháza egyik legdinamikusabban fejlődő városrésze, ahová egyre több fiatal család költözik, egyre nagyobb az igény a szolgáltatások bővítésére, így időszerű volt egy élelmiszerbolt megnyitása, ezzel is segítve az itt élők mindennapjait.

Aranykor az elmúlt 15 év Kiskunfélegyháza életében

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselője is az összefogást hangsúlyozta köszöntőjében. Ugyanakkor kiemelte a körzet önkormányzati képviselőjének, Szabó Józsefnek a munkáját, aki a háttérben nagyon sokat tett a Bankfalu fejlődéséért. A honatya aranykornak nevezte Kiskunfélegyháza történetében az elmúlt közel másfél évtizedet, mert a település láthatóan gyarapodik. Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy idén 647 olyan pályázatot írtak ki, amelyek érintik a településen élőket, a vállalkozókat, a helyi gazdákat, civil szervezeteket. Arra biztatott mindenkit, éljenek a lehetőségekkel, amelyek révén tovább fejleszthetik, bővíthetik szolgáltatásaik körét.