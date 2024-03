Péntek délelőtt adta át Lezsák Sándor országgyűlési képviselő Bócsa Kis Bocsok elnevezésű új bölcsődéjét. A falu európai uniós forrás segítségével 228 millió forintból építtette meg az intézményt. Ez immár a második olyan bölcsőde a településen, amely segít azoknak a családoknak, ahol az édesanya még a gyermeke óvodai elhelyezése előtt kíván visszatérni a munka világába.

Lezsák Sándor országgyűlési képviselő két plüss medvével lepte meg a bócsaiakat.

Fotó: Barta Zsolt

A rendezvényen az óvoda középső csoportja adott műsort. De az udvari programon jó néhány olyan szülő is részt vett, akik a gyerekeiknek megmutatták az intézmény területét, játékait. Bócsán már működik egy 13 főt befogadó evangélikus bölcsőde. Ez az önkormányzati intézmény 29 főre növelte a befogadható gyerekek számát a településen. Mint azt megtudtuk, nagyon sok ingázó jár Bócsára dolgozni, így ők magukkal hozhatják a gyermekeiket, akiket itt helyeznek el a napi műszak végéig.

A rendezvényen beszédet tartott Szőke-Tóth Mihály polgármester, aki azt hangsúlyozta ki, hogy a település összefogásával, mindig egy-egy olyan dologra koncentrálnak, amely a falu megtartó erejét növeli. Korábban az iskolát, majd az óvodát, most pedig a bölcsődét újították fel, illetve alakították ki. A projekt keretében új épületet építtettek, mivel nincs olyan meglévő ingatlan, ami helyet tudott volna adni a mini bölcsődének. Az építés mellett megújuló energiahasznosító technológia adaptálására is sor került napelemes rendszer telepítésével.

Ahol bölcsőde épül, ott a családok bíznak a jövőben

Az átadón két hatalmas plüss mackóval lepte meg Lezsák Sándor országgyűlési képviselő a bölcsőde leendő lakóit. Hangsúlyozta: annak a településnek van jövője, ahol bölcsőde és óvoda is épül, mert ott a családok bizakodva tekinthetnek a jövőbe. A település népességmegtartó erejét jelzi egy ilyen intézmény megépítése. Az országban az elmúlt 12 év során 2790 bölcsőde épült, ahol 64 ezer gyermeket lehet elhelyezni. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az ember fejlődése szempontjából kiemelt szerepe van az bölcsődés, az óvodás és a kisiskolás kornak. Szíve szerint több fizetést adna az ezekben az intézményekben dolgozóknak, mint akár az egyetemi tanároknak. Az ember életében ugyanis az első évtized alapvetően meghatározó szereppel bír.

A politikus kitért arra is, hogy a kis településeknek óriási szerepe van hazánk életében, mivel ezeknek a falvaknak polgárai lakják be az országot. Ha ugyanis nem lakjuk be a térségeinket, akkor majd megteszik mások helyettünk. Erre nem kevés példa volt a történelem során.

Az avatóprogram keretében a Bócsai Boróka citerazenekar zenés műsort adott, amelyet követően László Lajos evangélikus lelkész, Szaniszló Tibor katolikus plébános áldották meg az új intézményt.

A bölcsőde épületének kialakítása családi házas övezetben lévő területen valósult meg, a település központjában, amely a falu minden pontjáról könnyen elérhető. A rendelkezésre álló terület nagyságából eredően lehetőség nyílt a szükségesnél nagyobb játszó- és kertfelület létrehozására a gyermekek számára.