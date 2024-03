A TST-s táncosok számára ez az időszak nem a pihenésről, hanem versenyekről szól. Újabb sikert könyvelhettek el Pakson, a Star Light táncversenyen. A TST Mega Crew 1. helyen végzett és elnyerte a 100 ezer forint különdíjat. A TST Same Squad 2. helyezést, a TST New Generation 3. helyezést ért el. Szólóban Duka Viktória és Molnár Lilla is Arany minősítést kapott.

A TST legkisebb táncosai is már aranyérmeket nyernek

Forrás: Beküldött fotó

Váczi Niki, a TST tánciskola vezetője elmondta: rendkívül hosszú versenyük volt, az első táncosok reggel nyolc körül álltak színpadra, az utolsók az esti órákig táncoltak. Minden táncos hősiesen kitartott, és végig szurkoltak egymásnak is – mondta, majd mesélt a különdíjról.

A TST Mega Crew-ban 26-an táncolnak, négy másik formáció együtt alkotja. Önállóan is nagyon tehetségek, de így együtt is sorra remekelnek a különböző versenyeken. A kiváló táncosok között így vannak egészen kicsik, 6-7 évesek is, illetve nagyok, 22 éves életkorig. Az egyik nagy vonzerejük pont ebben rejlik. Hiszen nemcsak maximálisan ügyesek, kiváló táncosok, de a színpadon is jól mutat, amikor az egészen fiatalok ugyanazt a táncot adják elő, mint a jóval régebb óta táncoló nagyok. A három kis tehetség ugyanolyan dinamikával, energiával táncol. Látványban és teljesítmény is lenyűgöző, sőt mondhatni ritka a formáció. A zsűri vélhetően ezt értékelte, amikor nekik ítélte meg a 100 ezer forint különdíjat.

Váczi Niki hozzátette: a fiatalok magukra költhetik a pénzt, a tervek szerint egyen TST-s táskákat szeretnének belőle készíttetni.

A közelmúltban más sikereket is elkönyvelhettek a tánciskolában. Kecskemét városa az Év sportolója díjátadón a táncsport kategóriában Váczi Nikolettet díjazták az elmúlt 20 évben elért TST sikerekért, valamint Molnár Lillát, aki tavaly világbajnoki 3. helyezést szerzett. A hétéves Duka Viktória pedig a TST gálán vehetett át különdíjat dr. Mák Kornéltól, a Bács-Kiskun Vármegyei közgyűlés alelnökétől, a tavalyi VB győzelme elismeréseként.

Tovább sikeráradat: a március eleji Dance Univerzum nemzetközi táncversenyen a Sonic Kids arany minősítést kapott, a kicsiknek ez volt az első versenye. Váczi Niki különösen büszke rájuk, ráadásul kislánya, Szabó-Váczi Noella is a formáció tagja.

TST gála

Forrás: Beküldött fotó

Ugyanezen a megmérettetésen a TST Tini haladó csoport és Mihalovics Tamara is ezüst minősítést kapott. A Profi dobogós kategóriában Duka Viktória 1. helyezést ért el, és a legtehetségesebb táncos különdíjat vehette át Profi manó szóló kategóriában. Molnár Lilla 2. helyen végzett Profi junior kategóriában, a TST New Generation is 2. helyen zárt Profi gyerek csoport kategóriában, akárcsak a TST Mega Crew a Profi junior formáció kategóriában.

A TST-sek továbbra is keményen edzenek, egy hét múlva világbajnoki selejtezőre mennek, ugyanezen csapatokkal.