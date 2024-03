Kiskunhalason és Mélykúton is várják bármilyen tartós élelmiszer, liszt, cukor, rizs, tészta, olaj, konzerv, készétel, tartós tej, keksz, édesség, lekvár, kávé, tea adományokat, amit a templomok mellett az egyházmegyei karitász-központokban is le lehet adni. Az összegyűlt adományokból a karitász önkéntesei csomagokat állítanak össze, amelyeket még húsvét előtt eljuttatnak a rászoruló emberekhez. A kisgyermekes családoknak készített csomagokat édességgel és apró ajándékokkal is kiegészítik.

Tartós élelmiszerrel lehet segíteni

Forrás: shutterstock.com / illusztráció