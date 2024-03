Boros Gábor elmondta, hogy karbantartják a város szökőkútjait. A Kisfaludy utcai szökőkúttal kezdődött a felújítások sora tavaly, majd idén következett a Luca kút a főtéren, most pedig a Hírös Forrás környékén zajlanak a munkálatok.

Boros Gábor

Forrás: Rádió 1 Gong

Boros Gábor elmondta, hogy gépészeti beavatkozásra volt szükség a Luca kútnál, mert nem folyt Luca kezéből a víz. A javításoknak köszönhetően a megnyitást követően ismét onnan fakad majd a vízsugár.

A Hírös Forrásnál nagyobb munkálatokra van szükség. Mivel évek óta nem végeztek nagytakarítást a főtéri kútnál, így ezt megteszik: letakarítják a kicsapódott vízkövet, és a külső megszépülése után folytatják a teljes gépészeti felújítással, valamint a lámpákat is kicserélik, tehát újra fényben úszik a vízsugár. Nem csak a szökőkút, hanem a környezete is megújul, ugyanis kicserélik a térkövezést is – mondta el Boros Gábor. A munkálatokat májusban szeretnék befejezni. Hírös Forrás után a Rákóczi út szükőkútjait is rendbe teszi a KVÜ.

A vezető arról is beszélt, hogy 25 szökőkutat üzemeltet a KVÜ, emellett 35 ivókút, és 30 öntözőberendezés is működik a városban.

Az időjárás függvényében hamarosan megnyitják az ivókutakat karbantartás és takarítás után. Ezt követően üzembe helyezik az öntözőberendezéseket, végül a szökőkutakat.

Boros Gábor elmondta, hogy évről évre egyre korábban kell kezdeni a növényzet ápolását. A kevés csapadék szükségessé teszi az öntözőberendezések korai beindítását, hiszen ezzel tudják megvédeni az elmúlt években ültetett növényeket: az 5100 facsemetét, az ősszel telepített az kétnyári, valamint a közelmúltban telepített évelő és cserjeágyásokat. Kiemelten kezelik a rózsákat, amiből 900 négyzetmétert telepítettek az elmúlt években. Az növények öntözését az őszi csapadékos időszakig fenntartják.

A KVÜ vezetője arról is beszélt, hogy a zöldfelületek kialakítása során szem előtt tartották az ökológiai fenntarthatóságot. Ennek jegyében tavaly több ágyásba telepítettek automata csepegtető rendszereket, és faaprítékkal mulcsozták le, ezzel biztosítva, hogy a talaj a legnagyobb forróságban is megőrizze nedvességét. Így kevesebb kézi munkát igényel mind az öntözés, mind a gyomlálás. Ezekben a főtéri ágyásokban is hamarosan megnyitják az öntözőberendezéseket – mondta el Boros Gábor. Az ügyvezető hozzátette, hogy ahol nincs kiépítve öntözőberendezés, ott járműről végzik a locsolást. Tavaly két öntöző járművel is gyarapodott a KVÜ gépállománya, ami nagy segítség a növények életben tartása szempontjából. Folyamatosan helyezik ki az öntözőzsákokat is, közel háromezer fához.

Városszerte mintegy 60 ezer fa gondozását végzik a KVÜ munkatársai, ezek közül több mint ötezret locsolnak.

A lombfakadást követi a száraz ágak eltávolítása. A fák állapotát két szakmérnök méri fel. Sok esetben találkoznak elöregedett fákkal, melyeket ki kell vágni, de a városi főkertész irányítása mellett igyekeznek ugyanoda visszapótolni a fákat, ahonnan kivágták azokat. Vannak esetek, amikor a közművek miatt ez nem lehetséges.

Boros Gábor elmondta, hogy mintegy kétmillió négyzetméter füves felületet gondoz a KVÜ, melynek idei munkálatait mostanában kezdik el a szakemberek. Tavaly új fűnyíró traktorokat szerzett be a cég, ezek a nagy hatékonyságú gépek gyorsabban végig érnek a területen. A vezető felhívta a figyelmet arra, hogy a szegélynyíró munkatársaik lassabban haladnak, mint a gépek, ezért néhány nap eltelhet a nagy felület és a szegély nyírása között.

A vezető felhívta a figyelmet arra, hogy a helyi rendelet szerint a kecskeméti ingatlantulajdonosoknak kötelességük a telekhatár és az úttest közötti zöldfelület karbantartását elvégezni. Ha ennek nem tesz eleget, a jegyző közigazgatási bírságot szabhat ki.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.