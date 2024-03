Novák Irén, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője szerint a közművelődés közös kincs és érték, a hagyományátadás, a hagyományőrzés, a tehetségek azonosításának, a tehetség gondozásának a terepe. Aki a közművelődést támogatja, az a jövőbe fektet be – fogalmazott. Mint mondta: a közművelődési szakemberek abban hisznek, hogy a kultúra és a közösségek nem csupán erőforrást jelentenek, hanem boldogabb embereket is. Követik a kulturális élet változásait, szélesítik a látókörünket, adaptálják a jó ötleteket és új dolgok születésénél segédkeznek. Biztosak abban is, hogy a kultúrára erőforrásként tekinteni nemcsak számukra, hanem a leendő, vagy a mostani támogatóknak is fontos. Az ügyvezető szerint a közművelődésbe befektetni olyan, mint egy alapkutatást támogatni. Nem gazdasági haszon reményében, nem kifejezetten gyakorlati céllal, nem azonnal látható eredményért és nem előre pontosan meghatározó kimenettel kell vállalni a mecénásnak ezt a feladatot – közölte a MTI.