Több tulajdonosa is volt a területnek és az épületnek, régen az uszódi MGTSZ, majd a bakodpusztai idegenforgalmi centrum tulajdonában volt, azonban felújítás nem történt. Aztán újabb tulajdonosváltás történt, és a tavalyi év nyarától időről időre munkálatok folytak az ordasi Duna-parton, ami erősítette a reményt, hogy itt újra hajóforgalom lesz. Aztán idén január közepén újabb látványos fejlemény történt, megérkezett a kikötőponton és feljött Ordasra a Kalocsa–Paks új hídnál dolgozó Clark Ádám úszódaru, mely beemelte a ponton és a part közé a kikötőhidat.

A Clark Ádám úszódaru beemeli a kikötőhidat

Fotó: Zsigmond Enikő

Közben elkészültek a tervek is, a beruházó, a Viking Kikötő Zrt. a helyi önkormányzat kérésére készített egy tájékoztató anyagot, látványtervek bemutatásával, melyben első kézből válaszolták meg az időközben felmerült lakossági kérdéseket.

„Az ingatlant nem tervezzük körbe keríteni, ahogy eddig, a továbbiakban is szeretnénk a lakosság számára szabad lejárást biztosítani a Dunához. A kikötő területét parkosítjuk, egyben szeretnénk egy közösségi teret is létrehozni, lehetőséget biztosítva a Duna-parti pihenésre, szalonnasütésre” – olvasható a tájékoztatóban a válasz az egyik legfontosabb felmerült kérdésre. Azt is megerősítették, hogy az ingatlanhoz tartozó két elhanyagolt állapotú épületet teljes körűen felújítják az eredeti stílus megtartása mellett. A kikötőépületekben logisztikai raktár, szolgálati lakás fog helyet kapni, de ezen kívül szóba került egy közösségi térként funkcionáló helyiség kialakítása is, ahol ajándékbolt, időszakosan kávézó is működhet. A kikötő személyszállító nagyhajók fogadására alkalmas közforgalmú kikötőként fog működni.

A tervek szerint így fognak kinézni az épületek az ordasi kikötőben

Fotó: Beküldött fotó

Arról is fontosnak tartottak tájékoztatást adni, hogy a kikötőt jellemzően új építésű, korszerű motorokkal rendelkező, elektromos dízel üzemű hajók fogják használni, és szennyvizet és fenékvizet Ordason nem fognak leadni a hajók. Ezenkívül a hajók utasait is korszerű motorokkal felszerelt buszokkal szállítják a szervezett programokra, akik ezen nem vesznek részt, azok a kikötő környékén, a településen fogják az időt eltölteni.

A hajózási szezon tavasztól őszig tart, a hajók átlagosan 6-12 órát töltenek a kikötőben.

Télen pedig a szükséges karbantartásokat fogják elvégezni.

„Hosszú távú, békés együttélést szeretnénk kialakítani a településsel, tevékenységünket úgy végezzük, hogy az a lakosság számára a lehető legkevésbé legyen zavaró. Kérjük, vigyázzanak a kikötőre és fogadják nyitottan a hozzánk látogató turistákat” – áll a vezérigazgató aláírásával ellátott, látványtervekkel színesített tájékoztató anyag végén, melyet az önkormányzat minden háztartásba eljuttatott.

Szabó Zsolt polgármester örömének adott hangot, hogy újra funkciót kap az ordasi kikötő, megerősítette, hogy bízik az önkormányzat a sikeres és hosszú távú együttműködésben a Viking Kikötő Zrt.-vel, valamint abban, hogy ez a beruházás ennek a kis falunak a fejlődését is szolgálja.