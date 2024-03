A család a házban volt a vihar idején, a kisszobában aludt az édesanya mellette a kiságyban a négyhónapos Dominik, amikor esővel érkezett a viharos szél. Hajnali fél egy körül lefekvéshez készülődött Pataki Márk, amikor erős zúgásra lett figyelmes, néhány másodperccel később, pedig hatalmas robajjal megnyílt felettük a mennyezet, ami a háztetővel együtt szó szerint eltűnt.

Pataki Márk mutatja, hogy milyen pusztítást végzett a vihar a házukban

Fotó: Pozsgai Ákos

– Azonnal rohantam a kisszobába, az egyik leszakadt gipszkarton rázuhant a kiságyára, gyorsan kiszabadítottam alóla a gyermekünket, rohantam vele ki a házból és biztonságba helyeztem. A feleségem álmából riadt fel, sikítozott a riadalomtól, de épségben ki tudott jutni a házból. Nagyon félelmetes volt, szakadt az eső, pillanatok alatt minden csupa víz volt a házban. Utána édesanyámmal próbáltuk menteni, amit lehetett, de így is sok minden elázott – mesélte hírportálunknak Pataki Márk.

A családapa elmondta, hogy a négy hónapos Dominiknak nem esett baja a nagyobb ijedtségen kívül, az édesanyja könnyebb zúzódásos sérüléseket szerzett, de szerencsére neki sem esett komolyabb baja.

Jelenleg mindketten a halasi kórházban vannak, mert Dominikot megfigyelésre kórházba vitték, hamarosan haza mehetnek.

A ház teljes felújítását hét hónapja fejezte be a család, azóta laknak az épületben, ami viszont most újra felújításra szorul, a keletkezett anyagi kár közel egymillió forintra tehető. A ház tetőszerkezetét teljesen újra kell építeni, több gerenda is eltört, amit cserélni kell, a belső mennyezettel együtt, újra kell húzni a villanyvezetékek nagy részét is, több ablak is betört, a bútorok egy része pedig teljesen szétázott a vadonatúj laminált padlóval együtt. A külső szigetelés egy részét is tönkretette a vihar.