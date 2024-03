Idén 16 éve, hogy elhunyt Hatvani Zoltán kiskunhalasi népművelő, előadóművész, versmondó. Barátai és tisztelői minden esztendőben szavalóversenyt rendeznek emlékére. A szervező KRK Szilády Áron Gimnázium Bács-Kiskun vármegye középiskolás diákjai számára hirdette meg a szavalóversenyt, két szöveget kellett előadni minden versenyzőnek, Buda Ferenc: Petőfi utolsó látomása, valamint bármely magyar költő versét választhatták.

Fotó: Pozsgai Ákos

A verseny helyezettjei: 1. Fazekas Bálint - II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum, 2. Szilágyi Anna – Szilády Áron Református Gimnázium, 3. Szűcs Lili – Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium. A szavaló verseny eredményhirdetésén külön díjakat is kiosztottak, a kiskunhalasi önkormányzat különdíját vehette át Szűcs Lili dr. Bognárné F. Nagy Éva önkormányzati képviselőtől. Fazekas Bálint a Zöld-Híd Halasi Környezetvédők Egyesülete különdíját vehette át Mongyi Marianntól, Stenczel Marcell – Kiskunhalasi SZC Dékáni Árpád Technikum, a kiskunhalasi Lyra együttes különdíját kapta meg, amit Csorvási Zoltán, az együttes vezetője adott át. A zsűri különdíját Lakatos Evelin – Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum, a zsűri különdíját érdemelte ki, amit Elek Jánosné, a zsűri elnöke adott át.

Palásti Károly a szervezők részéről elmondta, a halasi középiskolákon kívül a vármegye számos településéről érkeztek középiskolás diákok a szavalóversenyre. A versenyt értékelve elmondta, hogy nagyon érett versmondások hangzottak el, több visszatérő versenyző is volt az indulók között. Szerinte fontos, hogy a diákok a felkészítő magyar tanáraikkal minden esetben tárgyalják át a választott művet.

– Verset mondani annyit tesz, hogy valahol rendet tenni a világban, rendet rakni a fejben, a gondolkodásban. Épp ezért szoktuk mondani, hogy fiú verset fiú mondjon, vagy például nagyon nagy halálközeli versekkel ne induljanak a fiatalok, mert az ő korukban még nem igazán hiteles. Ugyanakkor el kell fogadnunk, hogy nem csak szerelmesek a középiskolások, hanem vannak más gondolataik is, épp ezért a tolmácsolás hitelessége dönt elsősorban és nem az, hogy milyen témájú verset választ a versenyző. A mostani szavalóversenyen is volt, szerelem, halál, nemzet, isten, minden, ami a költészetnek a lényege – fűzte hozzá KRK Szilády Áron Gimnázium magyar nyelv és irodalom, történelem szakos gimnáziumi tanára, aki elmondta azt is, hogy jövőre is megrendezik a Hatvani Zoltán szavalóversenyt.